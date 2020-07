<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Le commissaire divisionnaire Abdelkrim Mokkadem installé au poste de chef de sûreté de wilaya</span>

Le commissaire divisionnaire Abdelkrim Mokkadem a été installé mardi dans ses nouvelles fonctions de chef de sûreté de wilaya de Bechar au cours d’une cérémonie présidée par l’inspecteur régional de police du Sud-ouest, le contrôleur de police Moussa Belabbes, représentant du Directeur général de la sûreté nationale, indique-t-on mercredi dans un communiqué émanant de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Le nouveau chef de sûreté de wilaya, qui est connu par son long parcours professionnel dans les rangs de la sûreté nationale, a été nommé en remplacement du commissaire divisionnaire Nasreddinne Djakboub.

Au cours de la cérémonie d’installation, le représentant du DGSN, a affirmé, a-t-on précisé, que «l’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya de Bechar, s’inscrit au titre du mouvement initié par la DGSN dans le corps des chefs de sûretés de wilayas, visant à assurer l’alternance aux postes de responsabilité et permettre à toutes les compétences de les occuper, dans le but de l’amélioration davantage des performances de ce corps constitué». Organisée au siège de l’unité 501 de maintien de l’ordre à Bechar, la cérémonie d’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya, s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, des représentants de la justice, des cadres supérieurs des services de sûreté de wilaya, ainsi que des représentants de la société civile locale, a-t-on signalé.