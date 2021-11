<span style='text-decoration: underline;'>JM ORAN 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le Complexe de tennis général Habib Khelil (ex-LTCO) au quartier Salem… un vrai joyau !</span>

Le relooking du Complexe de tennis général Habib Khelil (ex (LTCO) au quartier Salem qui a été retenu pour les compétitions de tennis lors des prochains JM, semble être prêt grâce à la nouvelle direction coaché par monsieur Siafi Yacine de la D.J.S qui a lui-même désigné ce lieu pour les compétitions de tennis.

Les travaux de réaménagement de ce site qui ont commencé en février 2019 seront fin prêts pour ce site qui ressemble vraiment à un vrai bijoux qui s’étale sur plus d’un hectare (16 500m2) dont 168m2 en couvert , dispatché sur 12 cours dont 1 central , 8 compétitif , et 4 pour entrainements alentour la Centrale et enrobés par le dernier carré avec une cafeteria, salle de repos, salle de sport, salle de conférence , salle de prière avec aussi une salle de soins, salle anti dopage sans oublier une tribune de 250 siège x2 ,des gradins de 1000 places, une grande bâche d’eau, vidéo de surveillance, un groupe électrogène sans oublier le wifi ce qui facilitera les rendez-vous des adhérents avec madame Berkan Lynda, directrice du complexe omnisport semble être satisfait de ce relooking qui dit-elle , donne un autre image a la structure afin d’être au top du rendez vous des JM d’Oran de 2022. Le problème semble être l’effectif des travailleurs qui doivent entretenir ce site. Au sujet de la terre battue rouge un accord a été trouvé en se rapprochant avec la briqueterie de la Marsa qui elle façonne à merveille ce genre. Ainsi tout semble être fin prêt. Bravo.

Adda