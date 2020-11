L’OMS a annoncé un nouveau record de contaminations et de décès par la Covid-19. Toutes les voix qui reprochaient à cette organisation une tendance à l’alarmisme de la pandémie sont dans l’obligation de reconnaître le bien fondé du discours de l’OMS. L’Algérie qui a pris au sérieux les recommandations de l’OMS à l’apparition de la Covid-19 a réussi une excellente gestion de la première vague. Entre mars et juillet derniers, le pays donnait la nette impression de contrôler la pandémie et un véritable lien de confiance s’est constitué entre la population, la société civile et l’Etat. Chaque acteur a joué convenablement son rôle et le pays a évité une explosion de la mortalité et des contaminations. Il n’y avait donc pas de secret dans le succès remporté en Algérie dans la gestion de la première vague de la pandémie.

Rééditer le même scénario semble bien plus difficile, même si la détermination demeure intacte au niveau de la population, de la société civile et des hautes autorités du pays. La progression très inquiétante des contaminations, donc des hospitalisations de malades, amènent en principe à réactiver le même dispositif de mars dernier pour freiner la progression du virus. Mais cela ne peut être envisagé, sans penser aux contre-coups économiques et sociaux. La scolarisation des élèves, pour éviter la hantise d’une année blanche est un souci majeur. A cela il faut ajouter les centaines de milliers d’emplois générés par le commerce de détails et les services. Ce qui était valable en mars ne l’est pas forcément en novembre.

Mais est-ce à dire qu’il faut baisser les bras et laisser la Covid-19 tuer des milliers d’autres Algériens ? La réponse devra être « non ». Les Algériens ont cette belle qualité qui est la solidarité. Il faut qu’ils en usent. Et cela, c’est la mission prioritaire de chaque citoyen et de la société civile dans son ensemble. L’Etat, qui doit penser à la santé des Algériens et celle de l’économie ne voudrait pas aller plus loin dans les restrictions. C’est en cela que le rôle de la société civile est primordial. Il faut absolument et sans délais, organiser la sensibilisation et la mobilisation de tous les Algériens pour sauver des vies et garantir une chance de sortie de la crise économique qui s’annonce très dure. Cela pour dire que le moment est venu pour les Algériens de faire du compter sur soi, un acte concret pour vaincre la pandémie.

Par Nabil.G