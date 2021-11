<span style='text-decoration: underline;'>Pr AMAR TEBAIBIA : CHEF DE SERVICE DE MÉDECINE INTERNE À L’EPH BIRTRARIA</span>:<br><span style='color:red;'>«Le confinement sanitaire encourage l’apparition du diabète»</span>

L’Algérie a célébré dimanche dernier la Journée mondiale de lutte contre le diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année. Une campagne de sensibilisation contre cette pathologie, qui touche plus de 3 millions de personnes en Algérie, est organisée dans plusieurs wilayas du pays.

Avec l’avènement du coronavirus, plusieurs spécialistes de la santé ont affirmé que les personnes diabétiques sont les plus exposées à l’infection par la Covid-19 et ses dangereuses complications. Les cas les plus graves de la maladie du coronavirus, qui nécessitent généralement l’hospitalisation, la réanimation où l’oxygénation, ont été enregistrés principalement parmi les patients qui souffrent de maladies chroniques dont le diabète.

Évoquant la relation entre le diabète et le coronavirus, le Pr Amar Tebaibia, chef de service de médecine interne à l’établissement public hospitalier de Birtraria d’El Biar (Alger), a indiqué, hier, que le nombre de personnes diabétiques en Algérie augmentera, à l’avenir, à cause du confinement sanitaire. «Le confinement sanitaire, qui exige des personnes de rester à la maison pour des durées prolongées, est un facteur qui encourage l’apparition du diabète», a indiqué le Pr Tebaibia, intervenant à l’occasion la semaine de sensibilisation sur le diabète, organisée par le personnel de l’hôpital Birtraria au niveau de la place John Kennedy d’El Biar (Alger). Pour le professionnel de la santé, le confinement sanitaire impose aux personnes d’être moins mobiles et elles seront, ainsi, plus exposées à la surconsommation. «La surconsommation est un facteur important qui encourage l’apparition du diabète», a-til mis en garde.

Dans ce sillage, le praticien a affirmé que les personnes touchées par les maladies chroniques doivent se faire vacciner contre le coronavirus pour se protéger davantage en renforçant leurs systèmes immunitaires, citant notamment l’hypertension, l’obésité et le diabète. Il a affirmé également que les personnes âgées de 70 ans et plus, atteintes du diabète de type 1 et 2, sont les plus exposées aux contaminations par le coronavirus. 22 À 23%

DES PERSONNES AYANT CONTRACTÉ COVID-19 ONT DÉCOUVERT PAR HASARD LEUR DIABÈTE

Par ailleurs, le Pr Tebaibia a affirmé que les tests de dépistage contre le coronavirus ont démontré qu’entre 22 et 23% des personnes atteintes de la Covid-19 sont diabétiques sans se rendre compte.

«Des personnes qui se sont rendues dans des centres d’analyses médicales pour effectuer des tests de dépistage sur le coronavirus ont découvert par hasard qu’ils étaient diabétiques», a-til détaillé.

Pour le chef de service de médecine interne à l’EPH Birtraria «entre 22 et 23% des personnes infectées par le coronavirus ont été diagnostiquées diabétiques par hasard».

Il est à signaler que la semaine de sensibilisation est organisée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année. Il convient de rappeler que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a déclaré, le 14 novembre, à Alger, que la vaccination anti-Covid-19 était «la meilleure prévention» contre les complications chez les diabétiques et autres malades chroniques.

De nombreux malades atteints de diabète de type 2 admis à l’hôpital ont eu des complications suite à leur contraction de la Covid-19, a indiqué M. Benbouzid dans une allocution à l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre sous le slogan «100 ans après la découverte de l’insuline ». Lors de cette journée jumelée avec la vaccination anti-Covid-19, le ministre a fait savoir que la campagne de cette année vise à «renforcer les mesures de lutte contre le diabète, étant un problème de santé mondiale et national».

«A travers cette journée, le ministère tend à sensibiliser sur l’importance de l’hygiène de vie sur la santé, particulièrement pour ce qui est du diabète, en renforçant les mesures ayant un impact sur les principaux facteurs de risque, en adoptant des comportements qui permettent de réduire le diabète et de renforcer l’immunité en cette période de pandémie, a-t-il ajouté.

Samir Hamiche