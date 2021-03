Le Conseil de la nation participe à une réunion du groupe spécial Méditerranée et Moyen Orient

Une délégation du Conseil de la nation a pris part jeudi à la réunion du groupe Méditerranée et Moyen Orient relevant de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (AP-OTAN), tenue en visioconférence, a indiqué un communiqué du conseil.

Placée sous le thème “Après une décennie des Intifada arabes: leçons et répercussions”, la réunion s’est penchée sur plusieurs thèmes relatifs aux crises sécuritaires et aux conflits vécus dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ainsi qu’à la recherche continue de leurs peuples de la stabilité.

La délégation de la chambre Haute du parlement est composée des sénateurs Abdelhak Benboulaid, président de la commission de la défense nationale, et Rafika Kasri.

Le parlement algérien participe régulièrement aux réunions de l’AP-OTAN en sa qualité de partenaire méditerranéen, a conclu le communiqué.