<span style='text-decoration: underline;'>Pénurie de produits de large consommation</span>:<br><span style='color:red;'>Le Conseil de la nation veut enquêter</span>

Le Conseil de la nation a engagé, hier, un processus visant à installer une commission d’enquête parlementaire. La Chambre haute du parlement entend tirer au clair la nouvelle crise de l’huile qui met à mal le moral des Algériens. En effet, la commission d’enquête parlementaire axera ses investigations sur la pénurie de produits de large consommation. Le but des membres du Conseil de la nation consiste à contrer les manœuvres des spéculateurs. Il faut savoir au passage que la mise en place de la commission a été décidée après réunion du Bureau du Conseil de la nation, présidée par Salah Goudjil, élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur. «En accord avec la politique pertinente du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au titre de ses efforts soutenus et de sa ferme volonté de lutter contre le fléau du monopole et de la spéculation illicite, qui prennent de nouvelles proportions qui menacent la stabilité, la cohésion et l’immunité sociétale de la nation», indique un communiqué du Conseil de la nation, constatant les «développements survenus sur le marché des biens et marchandises dans plusieurs wilayas et des pratiques et comportements hostiles et honteux de certains spéculateurs qui s’en prennent à la subsistance des citoyens, le Conseil de la nation a décidé, dans le cadre de ses responsabilités constitutionnelles à l’égard du peuple (…) de mettre en place une commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur les problèmes de pénurie et de monopole touchant certains produits essentiels de large consommation à travers le pays», rapporte la même source.

Cette commission «fera la lumière sur les causes de cette crise, ses instigateurs et les parties qui l’alimentent», et ce, en vue de «contrer les manœuvres et les comportements malveillants répétés des spéculateurs qui participent de leur égoïsme et de leur avidité aux dépens des producteurs et des consommateurs», ajoute-t-on.

Le Conseil a tenu à rappeler à «tous les spéculateurs, les larbins de la cupidité et les provocateurs de troubles et des tentatives d’atteinte au pays que le Parlement, avec ses deux chambres, avait adopté récemment une loi relative à la lutte contre la spéculation illicite qui prévoit des dispositions et des mesures répressives». On retiendra également dans le texte annonçant la création de la commission d’enquête la conviction des membres du Conseil de la nation que l’Algérie nouvelle, avec ses différentes institutions, «sévira contre toutes les parties qui tentent de mettre en péril la subsistance des Algériens et déjouera tous leurs plans ignobles».

Cette initiative parlementaire qui fera la lumière sur les dessous de la crise de l’huile notamment, permettra de rendre plus visible le rôle de l’Etat et la loi qui «seront à l’affût à travers la consécration de la reddition des comptes en vue d’instaurer une vision claire de l’égalité sociale et de préserver le caractère social de l’Etat», signale-t-on dans le communiqué.

Il faut savoir enfin que la commission d’enquête «entamera son travail par la mise en place d’un programme d’action à court terme conformément aux mesures légales», conclut le communiqué. L’opinion nationale qui se retrouve, pour la première fois face à cette initiative inédite de l’institution parlementaire, voudrait savoir ce qui se trame au niveau du commerce national et les velléités de déstabilisation du pays à travers l’organisation de pénuries…

Anissa Mesdouf