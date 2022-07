<span style='text-decoration: underline;'>Pour ses efforts en faveur de la réconciliation palestinienne</span>:<br><span style='color:red;'>Le Conseil de sécurité de l’Onu rend hommage à l’Algérie</span>

Le Conseil de sécurité relève l’importance que représente la réconciliation pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable à la question palestinienne.

Réunis ce mardi avec pour ordre du jour, la question palestinienne, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont montré leur satisfaction au travail efficace et soutenu de l’Algérie en faveur de la réconciliation entre les factions palestiniennes. La réunion à Alger des leaders de l’OLP et du Hamas, le 5 juillet dernier, témoigne des efforts déployés pour parvenir à unir les rangs palestiniens. Cet épisode historique, en plus d’autres initiatives de l’Algérie, dont l’inscription de la cause palestinienne au prochain sommet arabe d’Alger, prévu le 1er novembre prochain, ont amené le président du Conseil de sécurité ainsi que plusieurs autres pays à appeler la communauté internationale à soutenir la réconciliation inter-palestinienne. Le Conseil de sécurité relève l’importance que représente la réconciliation pour la relance du processus politique visant à parvenir à une solution juste et durable à la question palestinienne.

Estimant que l’option politique et pacifique est la seule voie pour résoudre la question palestinienne, l’ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies a souligné que l’Algérie s’est efforcée d’unifier les rangs palestiniens en accueillant le dialogue national palestinien pour discuter de tout ce qui renforcerait l’unité du front intérieur palestinien.

«L’Algérie, comme l’a souligné le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n’a pas cessé d’appeler la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, notamment celles de faire cesser les exactions et les violences criminelles contre le peuple palestinien, mettre fin à l’occupation et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes pour établir un Etat palestinien indépendant avec Al- Qods Al-Sharif comme capitale», rappelle le diplomate algérien. Il ajoutera que «l’Algérie n’a ménagé aucun effort et au plus haut niveau pour assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien et aux lieux Saints, et de mettre fin à l’oppression exercée impunément par les forces d’occupation sionistes contre le peuple palestinien.».

Ces propos vérifiables dans les archives de l’Onu plaident en faveur d’une posture algérienne fidèle à la cause palestinienne. «L’Algérie reste fidèle à ses principes et valeurs de défense de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec comme capitale Al Qods Al-Sharif, et ce, conformément aux résolutions des Nations Unies et à l’Initiative de paix arabe, qui demeure parmi les principes fondamentaux internationalement reconnus comme seuls moyens d’assurer une solution globale, juste et durable à la question palestinienne», note M. Larbaoui. Et d’ajouter : «Quiconque parie sur le facteur temps pour imposer le fait accompli et tenter de rendre l’anormal naturel, est un pari perdu d’avance».

Le diplomate en veut pour cause que pareille stratégie «ne tire pas les enseignements de l’histoire qui ont prouvé qu’aucune légitimité ne pourrait être octroyée à l’occupation». De plus, «les vaillants défenseurs de leur droit demeurent attachés à leurs revendications légitimes jusqu’à ce qu’ils atteignent le plein exercice de leur droit à la liberté».

Anissa Mesdouf