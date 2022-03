Le conseil scientifique du CHU se réunit aujourd’hui

Le président et les membres du conseil scientifique du centre hospitalier universitaire « Docteur Bensmaine Boumediène » sis à Kharrouba, Mostaganem se réunissent aujourd’hui pour étudier la proposition de transférer les services des urgences médicales de Tijditt au dit centre dont une aile est destinée à cet effet. Une fois ce transfert effectué, débuteront les travaux d’aménagement et de réhabilitation des blocs des services des urgences médicales de Tijditt.

L’hôpital « Che Guevara » qui date depuis plus d’un siècle sera lui aussi aménagé. Cet hôpital est intégré au CHU. Une subvention de 54 milliards de centimes est consacrée par l’Etat pour lesdits travaux. Une étude a été établie par un bureau spécialisé. Par ailleurs, aucun cas d’hospitalisation dû à la covid 19 n’a été enregistré depuis quelques jours. Cependant, le personnel médical et paramédical est toujours mobilisé pour parer à toute éventualité. Le protocole sanitaire est toujours en vigueur et les citoyens sont continuellement appelés à l’appliquer. Les craintes de l’apparition du virus sous d’autres souches ne sont pas encore écartées selon des spécialistes en épidémiologie, soulignant que nos voisins enregistrent de nombreux cas chaque jour. La vigilance doit toujours être de mise.

Charef.N