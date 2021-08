Le conseil Souboul Kheirat accorde 14 concentrateurs d’oxygène et 45 lits médicaux aux services covid

Le conseil « Souboul Kheirat « relevant de la direction des affaires religieuses et des wakfs d’Oran a fait don de 14 concentrateurs d’oxygène et de 45 lits médicaux au profit des services Covid-19 de la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de cette direction. Le directeur local du secteur des affaires religieuses, Messaoud Amirouche, a souligné que ces équipements, acquis grâce à la contribution des bienfaiteurs, sont destinés aux services de traitement des cas Covid-19 des hôpitaux de Haï Nedjma, El Kerma et Aïn Turck. Le Conseil «Souboul el Kheirat» remettra dans les prochains jours des équipements similaires à d’autres hôpitaux de la wilaya, a-t-il déclaré. Par ailleurs, la même instance de bienfaisance continue de servir des repas chauds aux malades et aux équipes médicales des mêmes services du Covid-19, alors que les imams organisent aussi dans différentes localités d’Oran des campagnes de sensibilisation exhortant les citoyens à respecter les mesures préventives pour limiter la propagation de la pandémie. Cette campagne a touché de nombreuses communes de la wilaya telles que Bir El Djir, Oued Tlelat, Aïn El Turck, Es-Senia, Marset Hadjadj et autres.