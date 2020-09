<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1- USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le contrat de Yaiche résilié à l’amiable</span>

La direction de l’USM Alger a trouvé mercredi un accord avec l’ailier droit Ilyes Yaiche pour une résiliation du contrat à l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

Un accord a été trouvé ce mercredi 2 septembre entre l’USMA et le joueur Ilyes Yaiche pour une résiliation du contrat à l’amiable. Nous souhaitons bonne chance au joueur pour la suite de sa carrière», a indiqué le club dans un communiqué. Yaiche (22 ans), à qui il lui reste deux années de contrat, figurait dans la liste des joueurs libérés, dévoilée jeudi dernier par le directeur sportif Anthar Yahia. Les autres éléments qui ne feront plus partie de l’effectif sont: Ardji, Mansouri (gardien de but, ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Chérifi, Kheiraoui, et Oukkal. «J’ai terminé les entretiens avec les joueurs en question, ou avec leurs agents. Il reste le cas du défenseur Belkaroui, qui se trouve actuellement en Tunisie. Dès qu’il rentre à Alger, nous allons discuter avec lui pour une éventuelle résiliation du contrat», a indiqué Anthar Yahia dans un entretien vidéo, diffusé sur la page officielle Facebook du club. En matière de recrutement, le club algérois a assuré jusque-là trois nouvelles recrues estivales : les défenseurs latéraux Fateh Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi que l’attaquant franco-algérien Oussama Abdeldjelil. Antar Yahia (38 ans), a pu rallier Alger le dimanche 9 août à bord d’un vol de rapatriement d’Algériens bloqués en France, quelques mois après sa désignation à ce poste par le P-dg du Groupe Serport et président du Conseil d’administration de la SSPA USM Alger Achour Djelloul. Il a entamé ses fonctions après une semaine de confinement, en s’attaquant au dossier des libérés mais également au recrutement. Pour rappel, l’USMA a confié les rênes de l’équipe à l’entraineur français François Ciccolini. Le technicien corse sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien portier international Mohamed Benhamou.