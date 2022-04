<span style='text-decoration: underline;'>MC Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Le corps du président du club Mohamed Messaidi inhumé</span>

Le corps du président du club amateur du Mouloudia club de Saida (MCS) de football (ligue 2), Mohamed Messaidi, décédé dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 55 ans suite à une longue maladie, a été inhumé, ce mardi, au cimetière «Errabaa» de Saida.

L’enterrement s’est déroulé en présence du wali de Saida, Abdelaziz Djouadi, des autorités locales civiles et militaires et une foule de citoyens. A l’occasion, le wali a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Le vice-président de la Fédération algérienne du football (FAF), Yacine Benhamza a présenté, au nom de l’instance fédérale, ses condoléances à la famille du défunt. Il a souligné que la mort de feu Mohamed Messaidi est une perte pour la famille du Mouloudia de Saida et la famille sportive. Pour rappel, le défunt Mohamed Messaidi a été élu président du club amateur MC Saida de football en 2016, puis réélu pour un deuxième mandat, l’an dernier.