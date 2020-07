<span style='text-decoration: underline;'>CANASTEL</span>:<br><span style='color:red;'>Le corps d’un vieillard découvert le visage défiguré</span>

L e corps d’un homme âgé de 77 ans a été découvert vendredi dans la commune d’El Menzah ex canastel dans une maison. La victime portait des blessures au niveau du visage et du crâne. Selon nos sources proches, la victime avait le visage défiguré.

Aussitôt alertés par un citoyen, les éléments de la police se sont rendus sur les lieux où une enquête a été ouverte. En présence de monsieur le procureur de la république et le médecin légiste, les éléments de la protection civile ont évacué le corps de la victime vers la morgue pour une éventuelle autopsie. Il est fort possible que le pauvre homme ait succombé à ses blessures après avoir reçu des coups sur le visage et la tête. Seule l’enquête ouverte par la police judiciaire tranchera dans cette affaire et déterminera les circonstances de cette tragédie. C’est le deuxième acte criminel dans le quartier de Canastel, en moins d’une semaine. Pour rappel, un adolescent âgé de 17 ans seulement a été sauvagement assassiné par des mineurs qui ont été arrêtés par la police d’Oran en un temps record et ils ont été présentés devant le parquet et écroués, rappelle t-on.

Feriel.B