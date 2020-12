<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 (3ÈME JOURNÉE)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Belouizdad affiche déjà ses prétentions…</span>

La première partie de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée vendredi, a vu l’entrée en force du champion d’Algérie en titre, le CR Belouizdad qui est allé dominer la JS Kabylie à Tizi-Ouzou (3-0), alors que son dauphin, le MC Alger, l’a échappé belle en arrachant in extrémis, le nul face au Paradou AC (1-1).

Cette journée caractérisée en core une fois, par quatre matchs nuls sur (6), a souri au nouveau promu, la JSM Skikda, victorieuse sur son terrain, face au CABB Arreridj (1-0) sur une réalisation de Khennab en seconde mitemps. Un succès, le premier en Ligue 1, pour les «V noirs» depuis plus de 3 décennies. L’affiche de la journée a eu pour théâtre le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, désespérément vide (Covid-19 oblige) où les Belouizdadis ont refait le coup de la saison écoulée, en l’emportant sur le même score de (3-0). Belahouel (auteur d’un doublé en 2019), a ouvert cette fois-ci, le score (25e) avant que ses coéquipiers Sayoud (30e) et Tabti (69e) ne corsent l’addition, au grand «dam» du nouveau coach, Youssef Bouzidi qui a du pain sur la planche. Avec cette victoire amplement méritée, le CRB se place déjà en super-favori pour le sacre final, alors que les»Canaris» toujours sans victoire en 3 matches, sont déjà en mauvaise posture. Dans l’autre affiche de vendredi, le MC Alger a failli trébucher sur le terrain de Dar Beida. Son adversaire du jour, le Paradou AC, tenait bien en main les points de la victoire grâce au penalty réussi par l’habituel justicier, Bouzouk. Mais c’etait sans compter sur l’attaquant mouloudéen, Sami Frioui, qui a encore une fois réussi le «hold-up» en égalisant à l’umtime minute, comme il l’avait fait, mardi à Sidi-Bel Abbes en signant le but de la victoire (91’+1). Avec ses 3 buts, Frioui très en verve, rejoint provisoirement en tête du classement des buteurs, l’attaquant de l’ASO Chlef (Beldjillali). Les trois autres matches au programme de vendredi se sont achevés sur un score de parité. A Médéa, l’OM a récolté enfin, son «premier point» de la saison devant le MC Oran (1-1). Khalfallah (40e) a inscrit à cette occasion le «premier but» de la saison pour les locaux, alors que l’Oranais Motrani (67e) a rétabli l’équilibre pour les siens qui enregistrent leur 3e nul consécutif en autant de matches, tout comme le NA HusseinDey, le RC Relizane et également le PAC. Le Nasria qui affrontait l’AS Ain M’lila à Alger, a bien ouvert le score par sa nouvelle recrue, Rabie Meftah (ex-USM Alger) sur penalty (12e), mais l’ASAM est revenue dans le match, sur un penalty transformé par Djaabout (68e). Le dernier match opposant à Relizane le RCR à la JS Saoura s’est terminé sans vainqueur sur un score blanc. Ce point permet aux gars de la Saoura de s’installer provisoirement en tête du classement avec 5 points en attendant le déroulement de la 2e partie de cette journée, samedi et qui pourrait apporter des changements notables dans le haut du tableau.