<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (33ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Belouizdad repasse en tête, la JSM Skikda reléguée en Ligue 2</span>

Le CR Belouizdad vainqueur devant le NC Magra (1-0), a repris la première place du championnat de Ligue 1 de football, à l’occasion de la 33e journée disputée vendredi, alors que la JSM Skikda battue par le MC Alger (3-0) est mathématiquement reléguée en Ligue 2.

A la faveur de cette victoire, arrachée dans le temps additionnel par Nessakh (90e+6), le CRB qui compte un match en retard face à la JS Kabylie programmé le 30 juillet, reprend le fauteuil de leader de la Ligue 1 avec 63 points, soit deux longueurs d’avance sur l’ES Sétif (2e û 61 pts), qui s’est inclinée en déplacement face à l’AS Ain M’lila (2-1). L’Entente qui enchaine les mauvais résultats en cette fin de saison, a été réduite à dix après l’expulsion de Amoura à la 25e minute. Les Sétifiens ont, dans un premier temps, réussi à égaliser par Laaribi (35e), après l’ouverture du score de Djabout (9e), mais ont craqué en deuxième mi-temps sur une réalisation de Debbih (75′), qui offre une victoire précieuse à l’AS Ain M’lila pour la lutte pour le maintien. De son côté, la JSM Skikda (20e û 17 pts) largement battue par le MC Alger (3-0), est officiellement reléguée en Ligue 2, puisque elle accuse 19 points de retard sur le premier non relégable, alors qu’il lui reste encore 6 matchs à jouer. Toujours dans la lutte pour le maintien, le «choc» des relégables entre le CA Bordj Bou Arréridj (19e û 21 pts) et le WA Tlemcen (16e û 36 pts) a tourné à l’avantage des Tlemceniens (1-0), qui rejoignent le NA Hussein-Dey, battu par le l’USM Bel-Abbès (1-0), au 16e rang avec un match en retard. Dans la course au podium, l’USM Alger (4e û 56 pts), vainqueur à domicile devant l’US Biskra (2-1), est revenue à trois points de la JS Saoura, qui s’est contentée du point du match nul face à l’ASO Chlef (2-2), alors que le MC Oran (5e û 54 pts) a également fait match nul face au CS Constantine (0-0). De son côté, le RC Relizane (11e û 41 pts) véritable révélation de cette fin de saison depuis l’arrivée à la barre technique de Lyamine Bougherara, a enchainé avec une nouvelle victoire de prestige en s’imposant devant la JS Kabylie (1-0), qui occupe la 7e place avec 49 points et quatre matchs en retard. La dernière rencontre de cette 33e journée, a enregistré la seule victoire en déplacement à la faveur du Paradou AC (10e û 47 pts) devant l’Olympique Médéa (2-1). La 34e journée de la Ligue 1 se déroulera mardi prochain, selon le programme de la Ligue professionnelle de football.