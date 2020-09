Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a repris les entraînements lundi en fin de journée à Alger après six mois d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Sous la houlette de l’entraîneur français Franck Dumas, les joueurs se sont retrouvés à la forêt de Bouchaoui, dans le cadre de la première étape de préparation à la nouvelle saison 2020-2021 qui doit débuter le 20 novembre prochain. La veille, tous les membres de l’équipe ont passé le test sérologique de dépistage du Covid-19, a indiqué la page Facebook du club algérois. Les entraînements des clubs de Ligue 1 sont autorisés à partir du 20 septembre et ceux des disciplines sportives collectives concernées par les compétitions internationales sont possibles depuis dimanche, selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. C’est ce qui a d’ailleurs encouragé le CRB, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique, à reprendre les entraînements. Les «Rouge et Blanc» sont le deuxième club algérois de l’élite à reprendre les entraînements après la JS Kabylie, qui a déjà bouclé samedi son premier stage de préparation à Akbou (Béjaïa), six mois après la suspension des compétitions et activités sportives en raison de la pandémie de Covid-19. La formation kabyle entamera la seconde partie de sa préparation estivale en effectuant à partir de mercredi un stage de 12 jours à Mostaganem, en dépit de la mise en garde de la Ligue de football professionnel (LFP) dans laquelle elle appelle les clubs à suspendre les stages et regroupements des athlètes, jusque-là interdits en raison du Covid-19. Le CRB s’est renforcé durant le mercato estival en recrutant son ancien milieu de terrain ZakariaDraoui en provenance de l’ES Sétif, le défenseur Mokhtar Belkhiter (ex-Club Africain/Tunisie), l’attaquant belge M’cky Ngombo (ex-Go Ahead Eagles/Pays-Bas) et le gardien Taoufik Moussaoui (ex-Paradou AC). En revanche, le club belouizdadi a libéré cinq éléments de l’équipe première. Outre le jeune Noufel Ould Hamou (21 ans), dont le contrat a été résilié à l’amiable, la direction du CRB va devoir négocier avec quatre joueurs qui sont toujours sous contrat. Il s’agit d’Ahmed Gasmi, 35 ans (2021), Toufik Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et Islam Bendif, 28 ans (2021).