<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (2èME J/ Gr.B)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Belouizdad s’incline face à Mamelodi Sundowns</span>

Le CR Belouizdad s’est inclinée lourdement dimanche face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns 1-5 (mi-temps : 1-1), en match disputé au stade de Dar Es-Salaam (Tanzanie), dans le cadre de la 2e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football. Les Sud-africains ont démarré le match tambour battant, en obtenant un penalty dès la 4e minute de jeu, transformé par Themba Zwane.

Le défenseur du Chabab Chouaïb Keddad a repoussé de la main, une balle qui se dirigeait vers les filets, l’arbitre malien Boubou Traoré n’a pas hésité à siffler la sentence tout en expulsant le joueur. Réduit à dix, le CRB est parvenu tout de même à remettre les pendules à l’heure peu avant la pause, contre le cours de jeu, grâce à Amir Sayoud d’une balle piquée (45e). En seconde période, Mamelodi Sundowns a fait cavalier seul en reprenant d’abord l’avantage grâce à une reprise de tête de Peter Shalulile (48e), avant que Themba Zwane ne récidive pour corser l’addition. (67e). Durant le dernier quart d’heure, le tenant du trophée en 2016 a donné plus d’ampleur à sa victoire en ajoutant deux buts par l’entremise, respectivement, de Lebohang Maboe (75e) et Kermit Erasmus (89e). Il s’agit de la première défaite pour le CRB depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Cette rencontre devait se jouer mardi dernier à Alger, mais a été reportée et délocalisée suite à la demande formulée par le club algérois et transmise par la Fédération algérienne (FAF) à la Confédération africaine, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. L’Afrique du Sud traverse en effet une deuxième vague de coronavirus, largement causée par un variant local, réputé plus contagieux. Dans l’autre match de cette poule, le TP Mazembe (RD Congo) est allé tenir en échec mercredi à Khartoum les Soundanais d’Al-Hilal (0-0). Lors de la 1re journée disputée le week-end du 12-13 février, le CRB a décroché un précieux nul en déplacement à Lubumbashi face au TP Mazembe (0-0), alors que Mamelodi Sundowns s’est imposé à domicile contre Al-Hilal (2-0). Le champion d’Algérie sortant recevra les Soundanais d’Al-Hilal, vendredi au stade du 5-juillet (20h00), dans le cadre de la 3e journée.