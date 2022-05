<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (31ème Journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Belouizdad tient bon, le RC Arba respire mieux</span>

La 31e journée du championnat de Ligue 1 de football clôturée dimanche, a vu le leader, le CR Belouizdad décrocher un nul précieux à Oran (0-0), et le RC Arba battre l’ES Sétif (3-1), au moment où les poursuivants immédiats en l’occurrence, la JS Kabylie et la JS Saoura, ont fait le plein, alors que la situation en bas du tableau reste confuse au sujet du 4e relégable devant accompagner le trio: WAT, RCR et NAHD au palier inférieur.

Le Chabab qui reste sur un succès à domicile face à l’ES Sétif (1-0), a grappillé un point plus que précieux devant le MC Oran qui lui permet de garder à distance ses principaux poursuivants. Comptant quatre longueurs d’avance sur son dauphin, la JS Kabylie, et trois matches en retard, les gars de Belouizdad, semblent bien partis pour s’adjuger un troisième titre consécutif. En revanche, ce nul n’arrange nullement qui reste dans la zone de turbulences, à quatre points seulement du premier relégable alors qu’il reste encore trois journées à tirer. Le RC Arba qui accueillait les Sétifiens de l’ESS, a empoché trois précieux points qui les mettent hors de portée de Médéa. Totalisant 39 pts contre (34à à l’OM, les camarades de Bouziane entrevoient l’avenir avec sérénité, alors que l’ESS qui compte encore quatre matchs en retard, ne perd pas espoir de recoller au peloton de tête. Le dauphin la JS Kabylie, n’a pas raté l’aubaine de signer son 3e succès de rang aux dépens de la lanterne rouge, le WA Tlemcen qui n’a plus à espérer dans cette division qu’elle quittera à la fin de cette saison. Deux buts signés Boukhenchouche (8) et Mouaki (63) ont permis aux «Canaris» de consolider leur 2e place au classement général. . La JS Saoura également candidate pour la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions d’Afrique, a stoppé net sa série de défaites en étrillant l’Olympique Médéa sur le score sans appel de (4-1), une victoire qui rapproche la JSS de la 2e place, en attendant de livrer son match en retard, alors que l’OM complique davantage sa situation en étant pour le moment le 4e et dernier relégable.

Le Paradou AC, l’autre candidat postulant à une place en compétition internationale la saison prochaine, est rentrée bredouille de son déplacement à Biskra. Les locaux de l’USB l’ont emporté grâce à un but en or de Tarek Adouane (20e) qui donne une bouffée d’oxygène à son équipe qui s’éloigne ainsi de zone de turbulence. Le MC Alger continue de manger son pain noir, en enregistrant une nouvelle défaite sur le terrain du HB Chelghoum-Laid (0-2). Le Hilal, se trouvant menacé par la relégation a du attendre les ,cinq derrières minutes pour empocher les 3 points du succès grâce à Khaldi (86′) et Laib (90+2). Une défaite qui risque de voir le «Doyen» rater tous ses objectifs dont une participation à une compétition internationale la saison prochaine. En revanche, l’autre club algérois, l’USM Alger, qui voit la vie en rose depuis son succès dans le «big match» a signé une 3e victoire de rang. Sa victime est cette fois-ci, le CS Constantine battu (2-0) dans un match à six points pour une place sur le podium. L’ASO Chlef qui a livré une phase retour de toute beauté, fait du sur-place en se contentant d’un nul vierge devant le NC Magra, qui fait suit à une défaite à Alger devant le CR Belouizdad (1-3). Ce nul satisfait quelque peu, le NCM, pas encore rassuré sur son avenir en Ligue 1. Le match des relégués NA Hussein-Dey-RC Relizane, a vu la réalisation de huit 8 buts dont cinq pour les visiteurs. Le grand bonhomme de la rencontre n’est autre que Sofiane Balegh auteur d’un quadruplé (10′,34′,82′ et, 90+1).