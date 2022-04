<span style='text-decoration: underline;'>Ramadhan</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRA met en place un programme de solidarité au profit des familles démunies</span>

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place, à l’occasion du mois sacré, un programme de solidarité au profit des familles démunies prévoyant différents types d’aides, notamment dans les zones d’ombre, et ce, à travers l’ouverture de 200 restaurants «Rahma» et la distribution de 40.000 colis de produits alimentaires.

En effet, le CRA poursuit ses actions de solidarité avec l’avènement du mois sacré de Ramadhan à travers la mise en place d’un programme prévoyant l’ouverture de 200 restaurants Rahma, la distribution de repas d’Iftar au profit des usagers de la route et de plus de 40.000 colis de produits alimentaires aux familles nécessiteuses et démunies à travers les différentes régions du pays, notamment les zones d’ombre, indique-t-on.

A souligner que le CRA avait donné, jeudi passé, le coup d’envoi d’une caravane de solidarité transportant 6.000 colis de produits alimentaires destinés aux familles des zones d’ombre à travers les différentes régions du pays.

Une opération de solidarité qui s’inscrit en droite ligne «des activités permanentes du CRA, notamment à la lumière des conditions sanitaires dues à la pandémie de covid-19 et en prévision du mois de ramadhan». Le programme porte également sur des opérations de circoncision de plus de 2.000 enfants et la distribution de vêtements de l’Aïd aux enfants des familles nécessiteuses, outre l’organisation de visites aux malades, dans certains hôpitaux, notamment les cancéreux.

Selon la même source, ces opérations de solidarité s’inscrivent dans le cadre des actions permanentes du CRA, notamment à l’occasion du mois de Ramadhan, soulignant que ces opérations viennent «appuyer les efforts de l’Etat» en la matière, et ce, dans le cadre du renforcement du principe de solidarité et d’entraide entre les différentes franges de la société».

Il est à souligner également que les premiers dons reçus par le CRA de la part des bienfaiteurs devront permettre, au début du mois de ramadhan et dans une première étape, de distribuer des aides au profit de 30.000 familles au niveau national.

Noreddine O