<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (37e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB à trois points du titre, chocs indécis pour le maintien</span>

Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, aura besoin d’une victoire lors du derby face à l’USM Alger pour valider officiellement son 8e titre de son histoire, alors que la course pour le maintien s’annonce passionnante avec au menu deux chocs indécis, à l’occasion de la 37e journée prévue samedi.

Le Chabab (1er, 73 pts) sera devant une belle occasion de sceller définitivement son titre de champion en allant défier l’USMA (4e, 62 pts) au stade Omar-Hamadi, sans attendre le résultat de son dauphin l’ES Sétif (2e, 68 pts), qui évoluera sur du velours face à la lanterne rouge la JSM Skikda (20e, 17 pts), reléguée en Ligue 2 depuis quelques journées déjà.

Le CRB, qui reste sur une victoire dans le derby face au MC Alger (2-0), aura à coeur d’assurer son titre sans attendre la rencontre de la dernière journée, à domicile face à l’US Biskra.

La JS Saoura (3e, 63 pts) recevra le Paradou AC (9e, 50 pts) avec la ferme intention de renouer avec la victoire et conforter sa position sur le podium, alors que le CS Constantine (8e, 51 pts) affrontera à la maison le CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts), déjà relégué au même titre que la JSMS. Le CSC, qui reste sur deux revers de rang, espère signer sa première victoire sous la conduite de Yacine Manaâ, désigné pour assurer l’intérim en remplacement de l’entraîneur Miloud Hamdi, dont le contrat a été résilié à l’amiable.

Dans le bas du tableau, le NC Magra (11e, 46 pts) accueillera le MC Alger (6e, 56 pts) avec l’objectif de s’imposer et assurer mathématiquement son maintien parmi l’élite, dans une saison qui a vu les joueurs de l’entraîneur Aziz Abbès atteindre la finale de la Coupe de la Ligue, perdue face à la JS Kabylie aux tirs au but. Outre l’enjeu du titre, cette 37e journée propose deux chocs indécis entre concurrents directs pour le maintien : NA Husseïn-Dey (13e, 43 pts) – WA Tlemcen (15e, 42 pts) et US Biskra (13e, 43 pts) – ASO Chlef (15e, 42 pts), où le faux-pas pour l’une ou l’autre équipe pourrait être fatal.

L’AS Aïn M’lila, qui s’est retrouvée en position de premier relégable au terme de la précédente journée (17e, 41 pts), n’aura plus droit à l’erreur à domicile face au MC Oran (5e, 60 pts), si elle ne veut pas compromettre son avenir en Ligue 1, en attendant un dernier match décisif à Béchar face à la JS Saoura.

L’USM Bel-Abbès (18e, 37 pts), dont les chances de maintien restent minimes, devra sortir le grand jeu à Tizi-Ouzou pour s’imposer face à la JS Kabylie (6e, 56 pts) et préserver ainsi un infime espoir de rester parmi l’élite. Enfin, le RC Relizane (11e, 46 pts) se déplacera du côté de la capitale du «Titteri» pour croiser le fer avec l’Olympique Médéa (10e, 49 pts) et tenter de revenir avec au moins le point du match nul, synonyme de maintien.