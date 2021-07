<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (34e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB conforte sa position de leader, la JSS rejoint l’ESS à la deuxième place</span>

Le CR Belouizdad, difficile vainqueur mardi à domicile face au CABB Arreridj (1-0), a conforté sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, au moment où son dauphin, l’ES Sétif s’est contentée du match nul en déplacement face à l’ASO Chlef (1-1), à l’occasion de la 34e journée.

Sans briller, le Chabab a assuré l’essentiel en disposant du CABBA, grâce au 13e but de la saison de Merzougui, inscrit juste après la reprise (48e). Un succès précieux qui permet au club algérois de se rapprocher davantage vers la conservation de son titre de champion, reconquis la saison dernière après 19 ans de disette. A l’issue de cette cinquième défaite de suite, le CABBA est officiellement relégué en Ligue 2, et rejoint ainsi au purgatoire la JSM Skikda, sèchement battue à domicile face à l’USM Bel-Abbès (0-3). Sommée de réagir en dehors de ses bases, après une série de cinq matchs sans victoire, l’ES Sétif s’est contentée d’un match nul chez l’ASO Chlef (1-1), un résultat qui met l’Entente dans une situation défavorable dans la course au titre. Après l’expulsion du buteur maison Mohamed Amine Amoura lors du dernier match face à l’AS Aïn M’lila, l’ESS a été de nouveau contrainte de terminer la partie en infériorité numérique, suite au carton rouge infligé au milieu de terrain Dali (72e). L’ASO Chlef réalise une mauvaise opération dans la course pour le maintien, et ne compte désormais qu’un seul point d’avance sur le premier relégable. La JS Saoura, est allée, en revanche, s’imposer sur le terrain de l’US Biskra (2-1). Lhamri (40e) et Messaoudi (82e) ont permis à l’équipe de Béchar de rejoindre l’ESS à la deuxième place au classement. L’USB a terminé le match à neuf, après l’expulsion de Yedroudj (57e) et Harrari (79e), et reste toujours menacée par le spectre de la relégation. Alors qu’elle surfait sur une belle série de sept matchs sans défaite, l’USM Alger a été stoppée dans son élan, en chutant sur le terrain du NC Magra (2-1), alors qu’elle menait au score dès la 5e minute de jeu grâce à un but de Zouari. Un revers qui pourrait compromettre les chances des Algérois dans la course pour le podium, alors que NCM respire et compte désormais trois points d’avance sur les places relégables.