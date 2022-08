<span style='text-decoration: underline;'>COMPÉTITIONS INTERCLUBS 2022-2023 </span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB, la JSK, l’USMA et la JSS obtiennent leur licence</span>

Les quatre clubs algériens, CR Belouizdad, JS Kabylie, USM Alger et la JS Saoura, engagés en Ligue des champions et Coupe de la Confédération 2022/2023, ont obtenu une licence pour prendre part à ces deux compétitions interclubs, selon la liste publiée lundi par la Confédération africaine de football (CAF).

Un total de 58 clubs de 46 as sociations membres de la CAF ont eu leurs licences pour l’édition 2022-23 de la Ligue des Champions de la CAF . Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre et la JS Kabylie, vicechampionne, représenteront l’Algérie à la prestigieuse et onéreuse compétition des clubs de la CAF. Pour la Coupe de la Confédération 2022-2023, un total de 50 clubs, dont l’USMA et la JSS, ont obtenu une licence au niveau de leur association membre respective et prendront part à la compétition. Cette annonce fait suite au succès du séminaire sur les licences de clubs organisé par la CAF au Caire (Egypte), il y a quinze jours. Les associations membres, les ligues, la Fifa et les confédérations s£urs se sont réunies pour discuter de la feuille de route du système de licence en Afrique. Le processus d’octroi des licences aux clubs pour les compétitions interclubs de la CAF est régi par les différents codes et règlements de compétition de la CAF, qui stipulent que tous les clubs (demandeurs de licence) ayant l’intention de participer aux compétitions interclubs de la CAF doivent suivre le processus de licences de clubs avec leur association membre respective (bailleur de licence) et se voir octroyer une licence par les organes décisionnels compétents, explique la CAF. L’octroi d’une licence aux clubs atteste que chaque club a satisfait aux exigences fixées dans le règlement d’octroi de licences aux clubs de la CAF. L’association membre de la CAF en tant que bailleur de licence évalue chaque club selon cinq piliers: sportif, infrastructure, administratifs et liés au Personnel, juridique, et financier. Pour le cycle en cours, la date limite de soumission à la CAF de toutes les décisions et documents pour les clubs participants était le 30 juin 2022. En Ligue des champions, le CR Belouizdad, jouera le match aller du 1er tour préliminaire en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC. De son côté, la JS Kabylie, disputera la première manche sur le terrain des Sénégalais de Casamance SC. En Coupe de la Confédération, la JS Saoura et l’USM Alger ont été exemptées du 1er tour préliminaire. Les matchs aller du 1er tour préliminaire se joueront du 9 au 11 septembre, les matchs retour étant prévus une semaine plus tard. Les vainqueurs à l’issue des deux manches se qualifieront pour le deuxième tour préliminaire, dont les matchs se joueront en octobre.