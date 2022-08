<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions 2022-2023 (tours préliminaires)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB opte pour le stade du 8-mai 1945 de Sétif</span>

Le CR Belouizdad, triple champion d’Algérie de football, recevra ses adversaires en tours préliminaires de la Ligue des champions d’Afrique 2022-2023 au stade du 8-mai 1945 de Sétif, a annoncé mercredi le président du Conseil d’administration du Chabab Mohamed Benhadj.

« En raison de la non homologation du stade du 20-août 1955 d’Alger, nous avons décidé de délocaliser nos matchs des tours préliminaires de la Ligue des champions au stade du 8-mai 1945 de Sétif», a indiqué le premier responsable du CRB lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

Le CRB jouera le match aller du 1er tour préliminaire en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC. En cas de qualification, le club algérois sera opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali).

Le 1er tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre (aller : 9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors que le 2e tour préliminaire est programmé en octobre (aller : 7, 8, 9 , retour : 14, 15, 16). Premier club de l’histoire du championnat national à remporter le titre trois fois de rang, le CRB compte aborder le prochain exercice avec «l’intention de remporter de nouveau le sacre final, et soulever le trophée continental», a-t-il ajouté. Concernant le mercato estival, Mohamed Benhadj s’est dit «satisfait» du recrutement effectué par le champion d’Algérie, tout en annonçant avoir bouclé l’opération, avec l’arrivée d’un dernier joueur, à savoir l’attaquant nigérian Anayo Iwuala (23 ans), prêté pour une saison en provenance de l’ES Tunis. D’autre part, le président du Conseil d’administration du CRB a révélé le transfert du défenseur international des U23 Chamseddine Bekkouche (21 ans) à Levante (Espagne) sous forme de prêt. Sous la houlette du nouvel entraîneur tunisien Nabil Kouki, le CRB a clôturé lundi son dernier stage pré-compétitif en Tunisie, en disputant une série de matchs amicaux, dont le dernier face à l’ES Tunis (défaite 1-0), interrompu lundi à la mi-temps. Le CRB entamera la défense de son titre à domicile face au HB Chelghoum-Laïd, à l’occasion de la 1re journée du nouvel exercice, prévue le week-end du 26-27 août.