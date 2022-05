<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (30ème J)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB pour se rapprocher du titre, derby indécis au 5-juillet</span>

La 30e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, samedi, et dimanche, devrait permettre au leader le CR Belouizdad de se rapprocher un peu plus du titre en accueillant l’ASO Chlef, alors que le «big derby» algérois entre le MC Alger et l’USM Alger s’annonce indécis.

Le Chabab (1e, 54 pts), qui reste sur une contre-performance concédée à la maison face au RC Arbaâ (1-1), aura une belle occasion de faire un grand pas vers un troisième titre de rang, en recevant l’ASO (6e, 45 pts), considérée comme l’une des équipes les plus en forme du moment en alignant une série de neuf matchs sans défaite. Si le club algérois bénéficiera de la faveur des pronostics, la formation chélifienne tentera de frapper un bon coup en dehors de ses bases, d’autant que les statistiques plaident en sa faveur à l’extérieur avec un bilan de 19 points pris sur 42 possibles. Le dauphin la JS Saoura (2e, 50 pts), se rendra à Alger pour défier le Paradou AC (5e, 47 pts) dans une belle affiche de haut du tableau, où l’enjeu sera important pour les deux équipes. Si la JSS aura à c£ur de préserver sa position de dauphin, le PAC, sous la conduite du nouvel entraîneur portugais Francisco Chalo, visera les trois points pour éventuellement monter sur le podium. Le stade olympique du 5-juillet vibrera de nouveau au rythme du «big derby» de la capitale entre le MC Alger (3e, 49 pts) et l’USM Alger (8e, 42 pts), dans ce qui sera le premier match à Alger en présence du public, depuis le début de la pandémie du Covid-19. Ce 94e duel dans l’histoire en championnat sera comme à l’accoutumée indécis et âprement disputé entre les deux clubs algérois. Le MCA aspire à préserver sa place sur le podium, alors que l’USMA, qui vient de mettre fin à une mauvaise série de neuf matchs de disette, tentera de l’emporter pour se relancer dans la course à une participation internationale.

= Choc des mal-classés à Médéa =

La JS Kabylie (4e, 48 pts), qui demeure sur trois matchs sans victoire, effectuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier le NC Magra (11e, 37 pts), l’une des équipes menacées par la relégation. La formation du NCM, qui reste sur une défaite en déplacement face au HB Chelghoum-Laïd (2-0), devra impérativement s’imposer pour se rapprocher un peu plus du maintien. De son côté, le CS Constantine (7e, 44 pts) accueillera l’US Biskra (9e, 41 pts) avec la ferme intention de renouer avec la victoire, et entretenir l’espoir de terminer la saison à une place qualificative pour une épreuve arabe ou africaine. En revanche, les gars des «Zibans», sur une courbe ascendante, espèrent préserver leur dynamique et assurer définitivement leur maintien parmi l’élite. Dans le bas du tableau, l’Olympique Médéa (15e, 31 pts) et le RC Arbaâ (12e, 36 pts) s’affronteront dans un véritable duel «à six points» pour le maintien, alors que le RC Relizane (17e, 16 pts) et le WA Tlemcen (18e, 13 pts), déjà relégués en Ligue 2 amateur, recevront pour la forme respectivement le MC Oran (13e, 34 pts) et le HB Chelghoum-Laïd (13e, 34 pts). Le match ES Sétif-NA Husseïn-Dey a été reporté à une date ultérieure, en raison de l’engagement de l’Entente samedi en demi-finale (retour) de la Ligue des champions face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC.