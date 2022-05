<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (mise à jour)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB pour s’envoler en tête, l’ESS sur du velours face au RCR</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad, tentera de creuser l’écart en tête, en recevant le RC Arbaâ, alors que l’ES Sétif partira largement favorite à domicile face au RC Relizane, à l’occasion de la mise à jour de la compétition, prévue mardi.

Incapable de réaliser la moindre victoire lors des quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Chabab (1e, 53 pts) aura une belle occasion de retrouver le chemin du succès, et pour l’occasion porter l’écart à six points avec son dauphin la JS Saoura (2e, 50 pts), vainqueur samedi à Béchar face au CS Constantine (2-0) pour le compte de la 29e journée. Le RC Arbaâ (12e, 35 pts), qui cherche à assurer son maintien parmi l’élite, aura fort à faire face au double champion d’Algérie, qui aspire à renouer avec la victoire pour décrocher un troisième titre de suite, ce qui sera une première dans l’histoire du championnat.

Les gars de Laâquiba devront tout de même rester vigilants face à une équipe de l’Arbaâ, qui reste sur une belle série de trois matchs sans défaite. De son côté, l’ES Sétif, malmenée samedi au Caire face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC (4-0), en demi-finale (aller) de la Ligue des champions, devra rapidement se remettre en question et relever la tête, en accueillant le RC Relizane (17e, 16 pts), déjà relégué en Ligue 2 amateur. Sauf surprise, les Sétifiens ne devront pas rencontrer de difficultés pour dominer le RCR, qui pense plutôt à boucler son parcours en Ligue 1 avec les honneurs. Un éventuel succès permettra à l’Entente de se positionner pour une place qualificative à une compétition internationale.

Dernier représentant algérien dans les compétitions africaines interclubs, l’ESS aura à disputer quatre autres matchs en retard, alors que le CRB, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, devra en jouer trois rencontres.