<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (3ème j)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB prend en charge le déplacement de l’ESS en Afrique du Sud</span>

La direction du CR Belouizdad a décidé de prendre en charge le déplacement de l’ES Sétif en Afrique du Sud en vue de son match contre pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions, a annoncé mardi le club algérois de Ligue 1 de football.

«Par devoir patriotique, et par solidarité entre deux clubs de football algériens qui entretiennent des relations de fraternité, le CR Belouizdad a décidé de prendre en charge l’ensemble des frais de location d’un avion spécial qui sera affrété par l’Entente de Sétif pour Durban en Afrique du Sud» a indiqué un communiqué du CRB publié sur page officielle facebook. L’Entente de Setif, club prestigieux, et déjà vainqueur de trophées majeurs de football continental, affrontera le 25 février prochain à Durban le club d’amazulu FC, dans le cadre de la 3e journée de la champion’s league africaine.

Le CRB souhaite la victoire à nos frères de l’Entente», ajoute la même source. Pour rappel, l’ESS occupe la 2e place du groupe B en compagnie d’AmaZulu avec 3 points devancées par le Raja de Casablanca (6 pts) .Les Guinéens de Horoya AC sont lanternes rouges (0 pt). De son côté, le double champion d’Algérie le CRB se déplacera au Botswana pour affronter Jwaneng Galaxy FC samedi prochain à 17h00 (heures algériennes) au stade Francistown pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions d’Afrique, groupe C. A l’issue de la deuxième journée de compétition, l’ES Tunis est leader du groupe C avec 4 points devant le CR Belouizdad et l’ES Sahel (2 pts) tandis que Jwaneng Galaxy FC ferme la marche avec une seule unité. Les deux premiers à l’issue de la phase de poules se qualifient pour les quarts de finale.