<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB se rassure, le MCO, l’OM et l’HBCL s’accrochent au maintien</span>

Le leader de la Ligue 1 algérienne de football, le CR Belouizdad a consolidé sa première place au classement général, en battant l’ASO Chlef (3-1) pour le compte de la 30e journée, ayant vu certains mal-classés comme le MC Oran, l’HB Chelghoum-Laïd et l’Olympique de Médéa remporter d’importantes victoires dans la course au maintien.

Après trois matchs sans victoire, le Chabab avait semé le doute parmi ses supporters, dont certains étaient allés jusqu’à craindre de se faire ravir le titre dans cette dernière ligne droite du parcours, surtout que certains concurrents directs, comme la JS Kabylie, avaient profité de ce passage à vide pour revenir dans la course. Mais avec cette importante victoire sur les Chélifiens, le CRB a repris six points d’avance sur le dauphin, la JS Kabylie, tout en ayant deux matchs en retard, ce qui le rapproche à nouveau du titre, son troisième consécutif, après ceux de 2020 et 2021. Le Chabab avait ouvert le score par Belkheir, sur pénalty à la 14e minute, avant de concéder l’égalisation devant Souibaâ (22′). Mais contrairement aux trois matchs précédents, les Rouge et Blanc se sont très bien ressaisis, et ont réussi à l’emporter, grâce notamment à Boulekhoua, auteur d’un doublé aux 40e et 61e. De leur côté, les principaux candidats au maintien, le MC Oran, l’HB Chelghoum-Laïd et l’Olympique de Médéa ont tous remporté d’importants succès ce samedi, ce qui leur permet d’entretenir l’espoir de se sauver du purgatoire. Le MCO est allé ramener une victoire (2-0) de chez le voisin, le RC Relizane, grâce notamment à son buteur-maison, Guenina, auteur d’un doublé aux 15e et 16e, alors que l’HBCL a vendangé dans les malheurs de la lanterne-rouge, le WA Tlemcen, qu’il a facilement dominé (1-4), grâce notamment à Kaibou, et surtout Herrari, auteur d’un doublé aux 7′ et 8′, alors que le quatrième et dernier but a été inscrit par le Tlemcenien Medjadel, contre son propre camp à la 78′. Le match le plus fou de cette 30e journée a probablement été le duel direct pour le maintien, entre l’Olympique de Médéa et le RC Arbaâ, et qui a tourné finalement à l’avantage de l’OM 4-3. Pourtant, les choses avaient très mal démarré pour l’équipe locale, qui jusqu’à la 88′ était encore menée au score (3-2). Mais à force d’y croire, l’OM a réussi à renverser le RCA, tout d’abord grâce à Belhouchet, ayant égalisé 3-3 à la 88′, avant d’arracher la victoire par Baâli, à la 90’+2. Une victoire O combien importante pour Médéa, car bien que toujours premier club reléguable, avec 34 points, elle reste dans la course au maintien, puisqu’elle ne compte que deux longueurs de retard sur son adversaire du jour et actuel premier club non reléguable, le RC Arbaâ (14e). De leur côté, et grâce à leurs précieuses victoires en déplacement, le MCO et l’HBCL ont fait encore mieux que l’OM en se hissant carrément à la 11e place du classement général, qu’ils partagent avec le NC Magra, avec 37 points chacun, alors que le CS Constantine s’est fait accrocher par une coriace équipe de l’US Biskra (0-0). Un nul qui maintient les Sanafir seuls à la 6e place avec 45 points alors que l’USB rejoint l’USM Alger à la 9e place, avec 42 unités, sauf que les Rouge et Noir comptent un match en moins, car leur grand derby algérois contre le MC Alger est prévu dimanche soir, à partir de 19h00. Le bal de cette 30e journée s’était ouvert vendredi, et c’est la JS Kabylie qui a été la plus grande bénéficiaire, en s’emparant seule de de la deuxième place au classement général, après sa précieuse victoire en déplacement chez le NC Magra (0-1). Les Canaris l’avaient emporté grâce à leur buteur-maison, Bensayah, qui avait trouvé le chemin des filets à la 54′, propulsant son équipe par la même occasion à la deuxième place, avec 51 points. Soit à six longueurs du leader, le CR Belouizdad, qui cependant compte encore deux matchs en moins. Dans l’autre match, disputé vendredi, en ouverture de cette 30e journée, l’ex-dauphin, la JS Saoura, s’était inclinée (1-0) chez le Paradou AC. Un terrible coup du sort pour les Bécharois, car c’est un des leurs, en l’occurrence Riyane Akacem, qui avait trompé son propre gardien à la 52e minute. Une défaite amère pour la JSS qui recule à la troisième place, à égalité de points avec son adversaire du jour, qui compte également 50 unités, sauf qu’à l’instar du CRB, la Saoura compte encore deux matchs en moins.