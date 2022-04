<span style='text-decoration: underline;'>LRFO, Régionale Une - Pour non régularisation de leurs frais d’engagement</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB Sfisef et le GS Sidi Khaled relégués en Ligue de Sidi Bel Abbés</span>

LRFO, Régionale Une - Pour non régularisation de leurs frais d’engagement : Le CRB Sfisef et le GS Sidi Khaled relégués en Ligue de Sidi Bel Abbés

C’est un autre coup dur qui frappe le monde de la balle ronde de la Mekerra après la relégation du premier club de la wilaya, l’USM Bel Abbés en division inter région. Cette fois, c’est une double relégation de deux équipes puisqu’il s’agit du prestigieux club du CRB Sfisef et le GS Sidi Khaled.

Ces deux derniers n’ont pas pu payer les frais de leur engagement pour la saison en cours 2021-2022. Une bêtise qui en dit beaucoup sur la malédiction qui frappe le football belabbésien due surtout à de mauvaises gestions de ses dirigeants. Aujourd’hui, c’est la grande désolation et une consternation de la part des amoureux de ces trois clubs, à savoir l’USMBA, le CRBS et le GSSK. Pour quoi donc arriver à ce stade de pourrissement alors qu’on pouvait régler ce faux problème de régularisation de frais d’engagement au niveau de la DJS et les autorités locales, que ce soit l’APC de Sidi Bel Abbés ou les collectivités de Sfisef et Sidi Khaled. Pour une somme d’argent estimée à 80 millions, ce sont des dizaines de jeunes footballeurs de ces deux régions qui vont être livrés à la rue à défaut de pratique sportive. Une vraie piètre image de toute une wilaya malheureusement.

B.Didéne