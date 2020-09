<span style='text-decoration: underline;'>L’auteur devant le parquet </span>:<br><span style='color:red;'>Le crime de Belgaid élucidé</span>

Pour répondre des chefs d’accusation d’homicide volontaire, l’auteur du crime qui a eu lieu vendredi dernier à Belgaïd a été présenté hier devant le procureur de la république près le tribunal correctionnel d’Oran.

Le dossier a été transféré à l’instruction. Le présumé auteur prénommé B.M. âgé de 37 ans a été auditionné hier par le juge instructeur près la 9ème chambre qui a décidé de le placer en détention. Un autre accusé a été également entendu par le juge d’instruction, il s’agit du frère du présumé auteur. Ce dernier a bénéficié d’un contrôle judiciaire. Plusieurs individus ont été auditionnés par le magistrat, il s’agit des parents de la victime, de son ex-épouse et ses ex-beaux-parents. Le père de l’accusé a été aussi entendu.

Pour rappel, les faits de cette genèse remontent au soir de vendredi dernier dans la localité de Belgaid où le corps de la victime poignardé à l’aide d’un outil contondant a été découvert pas loin de la poste. La protection civile s’est chargée de l’évacuation du cadavre vers la morgue tandis qu’une enquête a été ouverte. Quelques heures plus tard, le mis en cause s’est rendu au commissariat de Belgaid et a reconnu être l’auteur des faits.

Hiba.B