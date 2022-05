<span style='text-decoration: underline;'>L’auteur arrêté par la police en temps record</span>:<br><span style='color:red;'>Le crime de Hassi Bounif élucidé</span>

Un jeune homme âgé de 23 ans a été interpellé hier par la police d’Oran pour l’accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, dont a été victime un autre jeune âgé de 25 ans.

Il s’agit du crime qui a eu lieu hier dans la localité de Hassi Bounif, a -t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. En effet, une bagarre a eu lieu au niveau de la localité entre la victime et le mis en cause , ce dernier a asséné un coup de couteau à sa victime. Il a été transporté vers les urgences médicales où il a succombé à ses blessures. Une enquête a été ouverte par la police et a conduit à l’arrestation du présumé auteur, quelques heures après les faits. Il sera présenté devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.

Fériel.B