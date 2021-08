<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le Croissant rouge algérien poursuit les actions de solidarité</span>

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 durant cette période de troisième vague et l’apparition de nouveaux variants, de grandes opérations de désinfection et de nettoyage des cabinets dentaires ainsi que des bureaux des notaires seront lancées par le Croissant rouge algérien d’Oran (CRA) au niveau de divers lieux.

A cet effet, les bénévoles qui relèvent du CRA vont déployer tous les moyens pour contrôler un tant soi peu la situation pour sortir de cette crise sanitaire qui sévit .Dans le même cadre, ils continuent de sensibiliser les citoyens pour se faire vacciner pour revenir à une vie normale le plutôt possible .Ces services s’impliquent également pour préparer et distribuer des repas à emporter quotidiennement aux médecins qui s’occupent des malades de la covid19 hospitalisés. Ainsi, les bénévoles du CRA étaient à Cap Blanc et sont aujourd’hui présents au complexe des Andalouses ou se déroule une campagne de vaccination des éléments de cette structure très fréquentée par les estivants qui viennent de tous les coins du pays pour des séjours durant cette période d’été. Les services du CRA sont sur les lieux pour notamment les encourager et les sensibiliser pour se faire vacciner pour atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira