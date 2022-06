<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le CS Constantine sanctionné d’un match à huis clos</span>

Le CS Constantine a écopé d’un match à huis clos et 200.000 DA d’amende pour «jet des projectiles» (3ème infraction), lors du match face au HB Chelghoum-Laid (3-3) comptant pour la 32e journée du championnat de Ligue 1, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel (LFP).

Le CSC devra en outre s’acquitter de deux autres amendes: 50.000 DA pour «mauvaise organisation» et 40.000 pour «conduite incorrecte de l’équipe». La Commission de discipline qui s’est réunie ce lundi a infligé d’autre part un match de suspension à six joueurs pour «contestation de décision» ou «expulsion». Il s’agit de Bouras Houssam (O. Médéa), Demane Akrem (NC Magra), Messibah Zakaria (CS Constantine), Benchaira Mohamed (CS Constantine) Dib Brahim(CS Constantine), Gatal Oussama (JS Kabylie). Les six joueurs sanctionnés devront payer une amende de 30.000 DA chacun. Le RC Relizane a écopé de deux amendes: 200.000 DA pour «absence d’entraineur en chef sur la main courante» et 50.000 DA pour «tableau d’affichage défectueux». De son côté, le CRB a été sanctionné de 60.000 DA pour «utilisation de fumigènes». La même sanction financière a été infligée au HB Chelghoum-Laid pour «utilisation de fumigènes». Le NAHD et le RC ont écopé chacun de 200.000 DA d’amende pour «absence d’entraineur en chef sur la main courante». Enfin, l’ESS a écopé d’une mise en garde et 100.000 DA d’amende pour «utilisation des fumigènes dans les tribunes et jet des projectiles» (1ère infraction).