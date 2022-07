<span style='text-decoration: underline;'>Abderrahmane Hadef à propos du défilé du 5 juillet</span>:<br><span style='color:red;'>«Le défilé militaire a montré l’image d’une Algérie qui avance»</span>

Des experts et observateurs ont estimé que le défilé militaire organisé à Alger pour célébrer le 60e anniversaire du recouvrement constitue une réussite pour l’Algérie.

L’expert des questions géopolitiques et économiques, Abderrahmane Hadef, partage cet avis affirmant que la parade de mardi dernier a «montré l’image d’un pays moderne qui avance». Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, M. Hadef a affirmé qu’à cette occasion, les liens entre l’Armée populaire nationale (ANP) et les citoyens ont été renforcés. Il a souligné que «la communion et la cohésion du peuple et de l’armée réaffirmée, encore une fois, lors de cette cérémonie, démontre la place de l’ANP au sein de la société algérienne».

Pour le même expert, cette cérémonie a démontré l’image d’une Algérie moderne et prospère et d’une Algérie qui avance, affirmant que l’ANP, avec sa démonstration, a porté au plus haut la fierté des Algériens. «C’était une cérémonie à la grandeur de ce peuple qui a montré l’image d’une Algérie moderne et prospère et d’une Algérie qui avance», a-t-il déclaré sur la Radio nationale. Et d’ajouter : «L’armée algérienne, digne héritière de l’ALN, a porté, plus haut la fierté des Algériens avec sa démonstration. On a tous été témoins des scènes de communion entre l’Armée nationale populaire et le peuple algérien qui, d‘ailleurs, ont ému mêmes les invités ».

Durant son intervention, les réalisations de l’Armée ont été mises en avant par M. Hadef qui a affirmé que l’ANP a su se mettre au service du pays dans le domaine de la sécurité, de la défense mais aussi du développement du pays. Il a indiqué que l’Armée a relevé le défi de la professionnalisation tout en faisant preuve de compétences remarquables dans de nombreux secteurs. «L’armée à travers son industrie militaire est devenue un modèle économique. C’est un modèle dans l’innovation, dans la gestion et dans le management qui lui a permis de disposer des meilleurs équipements dans le monde, dont une partie est produite en Algérie, et il suffit de voir le défilé d’hier pour le constater», souligne-t-il. Il a estimé que l’Algérie s’est engagée incontestablement dans un processus de développement grâce à aux efforts et à toutes les réalisations de l’Armée, pour qui ce processus s’articule sur de nombreux axes.

Selon M. Hadef, «le premier axe est d’avoir une même vision qui nous réunit tous et qui d’ailleurs a été initiée par le président de la République. Le second, c’est de restaurer la confiance entre le citoyen et l’Etat et là nous pouvons constater que nous avons fait un grand pas avec la réhabilitation des institutions. Enfin, le troisième point, c’est de donner de l’espoir. D’ailleurs à travers ces manifestations l’Algérien va retrouver l’espoir et la force d’édifier un pays prospère».

Il convient de rappeler que le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a supervisé mardi dernier à Alger, le lancement du défilé militaire grandiose organisé par l’Armée nationale populaire (ANP) à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Mohand. S