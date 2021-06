<span style='text-decoration: underline;'>Casnos</span>:<br><span style='color:red;'>Le dernier délai de règlement de la cotisation annuelle fixé au 30 juin</span>

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé, hier, que les délais légaux de règlement de la cotisation annuelle par ses affiliés sont fixés au 30 juin.

Ainsi, la Caisse appelle tous ses affiliés à se rendre dans l’agence la plus proche, afin de s’acquitter des cotisations annuelles et bénéficier de la couverture sociale et des prestations diverses, telles que l’assurance maladie et retraite et d’éviter les amendes de retard, indique le même communiqué. La Casnos a rappelé que toutes les agences sont ouvertes sans interruption toute la semaine du samedi au jeudi de 08h00 jusqu’à 16h30.

A rappeler que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avait déjà mis en place une série d’applications électroniques afin de faciliter et de simplifier les procédures administratives au profit des citoyens et des usagers du secteur.

Il s’agit d’applications et d’espace «Damankom CASNOS» (https://damancom.casnos.dz) qui offre la possibilité de demander l’affiliation en ligne à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés et de créer un compte permettant de suivre la situation vis-à-vis de la caisse et d’effectuer plusieurs opérations en ligne, dont la déclaration d’activité, la consultation du relevé de carrière, le règlement en ligne, la déclaration de l’assiette de cotisation et la demande de certains documents. Le ministère permet également aux chefs d’entreprise de bénéficier des services de télédéclaration et de règlement des cotisations de la sécurité sociale via les portails de télédéclaration de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) à l’adresse https://teledeclaration.cnas.dz et de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydraulique (CACOBATPH) à l’adresse https://www.tasrihatcom.dz. visant à faciliter le retrait des documents relatifs à la Sécurité sociale, et des plateformes électroniques au profit des jeunes et des porteurs de projets.

Noreddine O