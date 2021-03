<span style='text-decoration: underline;'>Concours artistique pour design de la médaille des J.M</span>:<br><span style='color:red;'>Le designer Khiat Marwan déclaré vainqueur</span>

Le designer Khiat Marwan est le vainqueur du concours artistique lancé il y a un mois pour designer la médaille des J.M.

Son œuvre a été retenu comme effigie des médailles qui seront décernées lors des Jeux Méditerranéens d’Oran 2022, a déclaré le Comité d’Organisation des 19èmes Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 dans un communiqué de presse , rendu publique hier : « le comité d’organisation des 19emes Jeux Méditerranéens a le plaisir d’informer l’opinion publique, qu’après le choix du public et la délibération du Jury concernant le concours ouvert aux designers pour la conception des médailles pour le lauréat des différentes disciplines sportives des JM, cinq finalistes ont été retenus, en l’occurrence de «M.Adkhirane Mokhtar , Hadj Naim Aek, Kestali Imene et Djabou Younes».

Après délibération et concertation du Jury, c’est Khiat Marwan qui à été choisi. Le comité d’organisation a mentionné que le designer «Marwan Khiat» est un jeune algérien, originaire de la ville d’Oran, designer chez la marque SKODA, en république tchèque. « Nous tenons à féliciter tous les participants au concours de désigne des médailles des jeux méditerranéens d’Oran 2022.

Vos réalisations étaient toutes exceptionnelles! Mais… Dans un concours, il n’y a qu’»un seul vainqueur», il fallait choisir la médaille qui se distinguait parmi toutes les autres», a déclaré le président du comité d’organisation des Jeux Méditerranéenne, et le champion international de natation, M. Iles Salim.

Fériel.B