<span style='text-decoration: underline;'>Haï Bouâmama (ex-Hassi)</span>:<br><span style='color:red;'>Le DGSN inaugure une nouvelle unité de la BMPJ</span>

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Khelifa Ounissi a inauguré mercerdi à Oran le nouveau siège de la Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) de Haï Bouâmama (ex-Hassi) et procédé à la remise des décisions d’affectation de logements aux fonctionnaires de police de plusieurs wilayas dans l’ouest du pays.

M. Khelifa Ounissi , en compagnie du wali d’Oran, Messaoud Jari, et des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Oran, ainsi que les cadres centraux et régionaux de la DGSN, a procédé à l’inauguration du siège de la BMPJ de Haï Bouâmama (entrée ouest de la ville d’Oran), ainsi qu’une structure d’accompagnement pour l’hébergement des fonctionnaires de police.

Cette nouvelle structure vient renforcer la couverture sécuritaire de la wilaya d’Oran en raison de la spécificité du quartier, notamment en ce qui concerne la densité de sa population estimée à environ 180.000 habitants, soit une moyenne d’un policier pour 3.600 citoyens, notamment dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant la consolidation de la présence policière pour garantir une couverture sécuritaire de la wilaya, assurer une mission de service public, à savoir la sécurité des personnes et des biens et la lutte contre toutes les formes de criminalité. Lors de sa visite, M. Ounissi a inspecté les équipements des nouveaux locaux de la BMPJ et les moyens affectés à cette structure opérationnelle. celle-ci (BMPJ) a été équipée de tous les moyens nécessaires à la bonne marche de sa mission, notamment les moyens de communication tels destinés aux appels via les numéros verts, formant ainsi un réseau de communication fiable, dans le cadre du rapprochement police-citoyens.

Par ailleurs, le DGSN a procédé, au niveau de la première unité républicaine de la sûreté nationale, à la remise de décisions d’affectation de 390 logements aux fonctionnaires de police, des ayants droit, ainsi que des retraités de la police, bénéficiaires de logements de type LPA (Logements Promotionnels Aidés), de plusieurs wilayas dans l’ouest du pays, à savoir Oran, Sidi Bel-Abbes, Mascara, Tlemcen, Nâama, El-Bayadh, Tissemsilt et Tiaret. «Par ce geste, la DGSN tient à mettre en place toutes les conditions sociales nécessaires à son personnel et lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions», a-t-on indiqué dans un communiqué de la sûreté de wilaya d’Oran, remis à la presse au terme de la visite, ajoutant que le Directeur général de la sûreté nationale insiste sur «l’application stricte des lois de la République et faire respecter l’autorité de la loi, tout en respectant les principes des droits de l’homme, ainsi que l’application rigoureuse des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, en plus des actions de prévention sur le terrain à l’adresse des citoyens, avec le renforcement des actions de proximité et sociales et d’offrir un service public de qualité».