<span style='text-decoration: underline;'>Khenchela</span>:<br><span style='color:red;'>Le directeur de wilaya du logement et deux cadres de l’OPGI démis de leur fonctions</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a mis fin aux fonctions du directeur du logement de Khenchela et de deux cadres de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la même wilaya, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, les services du cabinet du wali de Khenchela ont été informés mardi matin de la décision de mettre fin aux fonctions du directeur de wilaya du logement ainsi que du directeur général adjoint de l’OPGI et de la responsable du service de la maîtrise d’ouvrage du même Office pour «manquement à leurs missions et présentation de faux chiffres et rapports sur l’état d’avancement de certains projets de logement dans la wilaya». La même source a précisé que cette décision intervient sur «la base du rapport établi par le secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed El-Habib Zehana, suite à sa visite d’inspection effectuée fin octobre passé dans la wilaya, au cours de laquelle il a relevé un retard effectif dans la concrétisation des projets de logement».