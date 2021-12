<span style='text-decoration: underline;'>Coopération algéro-chinoise</span>:<br><span style='color:red;'>Le directeur général de «Sinovac» reçu par Benbouzid</span>

Le secteur de la santé occupe une part importante de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Chine. En vue de consolider davantage cette relation profonde et historique entre les deux pays, le directeur général des laboratoires chinois «Sinovac», Gao Qiang, a été reçu hier par le ministère de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid.

La rencontre entre le premier responsable du département ministériel et le DG de Sinovac a eu lieu au siège du ministère de la Santé, à Alger. Selon un communiqué du ministère de la Santé, rendu public hier, plusieurs responsables du secteur étaient présents à cette rencontre, il s’agit de l’inspecteur général du ministère, El-Hachemi Chaouche, la directrice générale de la pharmacie et des équipements médicaux, Pr. Wahiba Hadjoudj, et du directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar.

Le Pr Benbouzid a rappelé, au cours de cette rencontre, la profondeur historique des relations algéro-chinoise qui s’étend à plusieurs domaines. Il a affirmé, ainsi, que les relations entre les deux pays remontent aux années 1960, rappelant que la Chine était le premier Etat non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). «Le ministre de la Santé s’est félicité du niveau des relations entre les deux pays qui remontent aux années 1960», a affirmé que le communiqué du ministère de la Santé, précisant que le Pr Benbouzid a rappelé que «la Chine a été le premier Etat non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)».

Outre le volet lié à la relation entre les deux pays, la coopération bilatérale algéro-chinoise dans le domaine de l’industrie pharmaceutique a été soulignée à cette occasion, alors que me groupe Saïdal assure au niveau de son unité de Constantine la production locale du vaccin chinois Sinovac contre le coronavirus.

À ce propos, le directeur général de «Sinovac» a estimé que «l’acquisition par l’Algérie du vaccin anti-covid auprès des laboratoires qu’il dirige traduit la confiance placée par le gouvernement algérien dans son homologue chinois», mettant en avant les facilités accordées par l’Algérie à «Sinovac», a indiqué le communiqué du ministère de la Santé.

La rencontre entre les deux parties a constitué l’occasion pour le directeur général de «Sinovac» d’évoquer d’autres sujets liés à la vaccination contre le coronavirus pour d’autres catégories tels que les enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. «M. Benbouzid a, par ailleurs, écouté les explications du directeur général de «Sinovac» concernant la vaccination des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes», a conclu le communiqué du ministère de la Santé.

Il convient de rappeler que la production locale du vaccin anti-Covid-19 au niveau de l’unité Saïdal de Constantine est le fruit de partenariat entre le groupe pharmaceutique public et laboratoires chinois «Sinovac». La production du vaccin contre le coronavirus, baptisé, CoronaVac, au niveau de l’unité de Constantine a été lancée officiellement le 29 septembre dernier. Selon le directeur de l’unité de production de Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani, l’usine de production Saidal de Constantine produira un million de doses de vaccin anti Covid-19 dans le courant du mois d’octobre, 2 millions de doses en novembre et plus de 5,3 millions de doses de vaccin à partir de janvier 2022.

Il est à signaler enfin que l’Algérie prévoit d’exporter le surplus de production du CoronaVac vers d’autres pays, notamment au niveau du continent africain.

