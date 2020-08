L’équipe gouvernementale est fin prête pour débattre dans la transparence avec les patrons, les syndicalistes et les experts de tous les tenants et les aboutissants de la relance économique et sociale que l’exécutif entend lancer très prochainement. C’est donc, entre aujourd’hui et demain que nous saurons, dans les détails, la direction que prendra le pays à tout point de vue. Les récentes sorties de nombreux ministres, notamment ceux de la Prospective et de l’Industrie, annoncent un changement qualifié d’harmonieux et spécifiquement destiné à fouetter l’action du gouvernement durant les prochaines années. En fait, quoi qu’en dise et quelque soit l’option choisie, l’Algérie a véritablement besoin de s’ouvrir un nouveau cap pour s’assurer une croissance pérenne à même de la mettre hors d’atteinte d’une crise socioéconomique dont les conséquences seraient terribles.

Le président de la République s’est donné comme action stratégique, celle d’aboutir à la diversification de l’économie pour sortir du « piège pétrolier ». Aussi, le mandat de Abdelmadjid Tebboune, même s’il porte des défis politiques n’en n’est pas moins déterminant sur le plan de l’économie. Il faut dire que le président est arrivé à la tête du pays, après une série d’expériences construites sur plusieurs lois de Finances. Diverses voies ont ainsi été explorées, mais il semble que globalement, la démarche n’ait pas pu créer le déclic de la diversification de l’économie. Il eut quelques bons projets, mais ils restent des exceptions qui ont confirmé la règle de la dépendance de l’Algérie aux hydrocarbures. Ces réussites industrielles n’ont pas fait tâche d’huile.

Le gouvernement Djerad qui en est à son huitième mois d’activité dans un contexte complexe et aux variantes incontrôlables, dispose-t-il du temps nécessaire pour mettre en place le plan de relance économique et social ? L’interrogation est de mise, même s’il fera sans doute de son mieux pour finir le travail. Ce ne sera pas facile face à une société très exigeante et une opposition qui adore s’arrêter au moindre détail négatif. Mais objectivement, il faut reconnaître que depuis son arrivé à la présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune a tenu toutes les promesses qu’il a faites aux Algériens, en sus d’une gestion très correcte de la pandémie de la Covid-19. Sur le chapitre de la relance, retenons sa volonté ferme et clairement exprimée en faveur de la production nationale exclusivement. L’Algérie indépendante a besoin de ce discours, mais également de l’action qui le concrétise.

Par Nabil.G