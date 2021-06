<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Le dispositif de la protection civile mis en place à partir du 1er juillet</span>

La saison estivale débutera à Oran dans quelques jours, et les différents services de sécurité se préparent à cet événement, qui va attirer des millions d’estivants à Oran, après une saison estivale difficile, l’année dernière, à cause de la pandémie du Covid-19.

La protection civile dans la wilaya d’Oran a préparé dans ce cadre un dispositif qui sera installé à travers les 33 plages autorisées à la baignade. Habituellement la 2ème ville du pays enregistre le plus grand nombre d’estivants à travers le littoral du pays. Dans chaque plage autorisée à la baignade il y aura un chef de centre de secours.

Durant la même période, 40 plongeurs ainsi que 750 saisonniers seront mobilisés pour les mois de juillet et août pour secourir les estivants en cas de noyades, mais également les accidents de la route qui sont fréquents durant cette saison à cause du flux important sur les route menant vers le littoral, comme celle des deux corniches inférieure et supérieure.

Le dispositif de la protection civile prévoit également 5 ambulances équipées avec des moyens de réanimation, pour porter secours aux estivants.

