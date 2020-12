Le dossier crucial du logement et du vieux bâti

Ce début de semaine a été marqué à Oran par le rassemblement de dizaines de familles logées du quartier Derb qui ont «occupé» la rue pour exprimer leur colère et réclamer des logements décents. Parmi les protestataires, bon nombre de femmes et d’enfants qui ont littéralement bloqué la circulation sur le Boulevard Maata, obligeant les automobilistes à faire un grand détour pour rejoindre leur destination.

Cette manifestation des mal logés, en ce même endroit de la Ville non loin du siège de la Mairie, elle même en cours de réhabilitation depuis des années, n’est pas la première et ne sera pas la dernière quand on sait comment est géré et pris en charge ce dossier du vieux bâti qui gangrène l’état des lieux du tissu urbain oranais depuis des décennies. Ces familles, occupant des immeubles vétustes de Hai Ederb, redoutent un effondrement de mur ou de toiture pouvant avoir des conséquences tragiques, surtout en cette période de fortes chutes de pluie.

Il est vrai que dans ce quartier, la majorité des immeubles ont été déclarés «structure à risque» par les services techniques compétents de la wilaya. Et pourtant, chaque année, des occupants d’immeubles se rassemblent régulièrement, bloquant la route, ou parfois le Tramway, pour réclamer un logement neuf. On se souvient pourtant, il y a bien une dizaine d’années, de ce Wali qui avait annoncé le relogement immédiat de tous les habitants de Hai E-Derbe, un quartier, disait-il, qui allait être entièrement rasé.

Ce n’était en réalité que des discours démagogiques, des effets d’annonce, propres aux décideurs locaux de passage soucieux de se forger une image de présumé bâtisseur permettant une promotion. Il est vrai que quelques familles sinistrées ou en voie de l’être ont été parfois relogées ailleurs pour éviter le pire. Mais ici, comme ailleurs, les bâtisses évacuées n’ont pas été démolies, permettant à d’autres familles en quête de logement neuf de venir squatter les lieux pour accélérer leur démarche.

Comment comprendre que certains acceptent de se mettre eux-mêmes dans une situation dangereuse afin de pouvoir ensuite réclamer l’aide des autorités locales pour l’obtention d’un logement social ? Un paradoxe social dénoncé en privé par certains anciens walis qui avaient même constaté que certains «effondrements partiels» n’avaient rien de fortuit ou d’accidentel mais étaient organisés et provoqués par les squatteurs eux-mêmes. Mais cela ne réduit en rien l’ampleur des retards des déficits cumulés dans la gestion de ce dossier du logement et du vieux bâti oranais qui traîne encore, honteusement, depuis l’indépendance. Jusqu’à quand ?

Par S.Benali