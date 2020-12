Le doute et la suspicion par la rumeur et les fausses annonces

Plus qu’un droit citoyen, la liberté d’expression et d’opinion est évidemment au cœur de tout projet de société moderne fondé sur les valeurs de la démocratie. Mais il ne faut évidemment pas confondre le droit de critiquer objectivement, de commenter ou d’analyser avec pertinence les situations et les conjonctures que traversent le pays avec ces flots de supputations et de fausses informations qui inondent les réseaux sociaux, n’ayant au final pour objectif que de semer le doute et la suspicion au sein de l’opinion publique. Les artisans de l’intox et du dénigrement gratuit et permanent de toute action ou opération engagée par nos gouvernants sur le plan politique, diplomatique, économique, et sanitaire semblent aujourd’hui profiter de l’ambiance d’angoisse et de stress forgée par la pandémie du Coronavirus installée depuis déjà un an à travers le monde. Mais à défaut de larges et sérieux débats, d’échanges et de vulgarisation, sur le virus, les mesures de prévention, et depuis peu sur les bénéfices et les risques de la vaccination annoncée, comme on le voit sous d’autres cieux, l’opinion locale reste ici souvent ciblée par les artisans de la rumeur et les semeurs de «mauvaises nouvelles» parfois inventées de toutes pièces. Un phénomène qui, selon un sociologue, a tendance à se propager au rythme des échecs, du laxisme et des retards enregistrés dans l’exécution des programmes de développement devant réduire les déficits et répondre aux attentes sociales. Ceux qui ont pris la responsabilité de gérer notre avenir collectif doivent assumer pleinement un «Devoir de résultat» qui se mesure, non pas par des discours ou des statistiques souvent erronées, mais à travers une appréciation objective et librement exprimée par les citoyens concernés. Notamment au niveau local, où la majorité des actions et opérations engagées par les pouvoirs publics souffrent de lacunes, de retards et de paradoxes qui se perpétuent chaque année en toute impunité.

Par S.Benali