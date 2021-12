<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le doyen des imams Cheikh Bennaoum fête ses 100 ans</span>

Avant-hier jeudi 16 décembre, le célèbre et respecté imam Hadj Bennaoum a fêté ses cent ans dans son domicile sis à la cité Crampel de Sidi Bel Abbés.

A la retraite depuis plus d’une vingtaine d’années, l’imam Hadj Bennaoum Ould Adda qui est né au vieux quartier de Graba (Emir Abdelkader) le 16 décembre 1921, a appris le saint du Coran à l’âge de 16 ans et s’est instruit chez Cheikh Ben Abbou et El Hadi Senoussi, et fut le premier prêcheur de la mosquée Abou Bakr sise au centre ville, qui était une église avant d’être transformée en mosquée au début des années 1970 puis reconstruite dans son état actuel vers la fin des années 1980. Affaibli par le poids de l’âge, Hadj Bennaoum se déplace rarement car il préfère rester chez lui auprès de sa grande famille. Bon anniversaire cheikh!

M. Bekkar