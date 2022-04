<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le doyen des supporters Nacer Hacini hospitalisé</span>

C’est une figure très connue dans le monde de la balle ronde belabbésienne qui souffre depuis quelques jours suite à un malaise de santé.

Il s’agit de Hacini Nacer, enfant et habitant la fameuse rue Jean-Jacques Rousseau du centre ville de Sidi Bel Abbés, qui est hospitalisé au CHU Abdelkader Hassani depuis une semaine. Lui qui fut toujours prés de son club chéri, l’USM Bel Abbés, a subitement chuté et a été évacué d’urgence vers l’hôpital où il suit un traitement draconien. Tous les fans et anciens joueurs du club phare de la Mekerra se sont montrés solidaire envers Ammi Nacer. Ouest Tribune, de son coté, souhaite prompt rétablissement au sympathique Hacini Nacer.

B. Didéne