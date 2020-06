<span style='text-decoration: underline;'>Rebond des cas de contaminations et de décès par le coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Le Dr Fourar n’écarte pas le reconfinement de certaines wilayas</span>

Alors qu’une sortie progressive du confinement sanitaire a été lancée en deux phases, les autorités sanitaires n’ont pas écarté de l’instaurer de nouveau dans quelques wilayas où les cas de contamination ont connu ces derniers jours un rebond.

Le déconfinement en deux étapes a été entamé le 7 et 14 juin en cours avec la reprise de plusieurs activités commerciales et économiques, les services, le secteur du BTP, le transport public (Etusa) et le retour également de certaines activités de transport par taxi. Toutefois, à peine quelques jours après le retour à la normale d’un grand nombre d’activités économico-commerciales, les autorités sanitaires, à leurs têtes le ministère de la Santé et le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, ont constaté une légère hausse des cas de contamination par le Covid-19 et un non-respect des mesures de prévention et de protection. Le président du comité scientifique, Dr Djamel Fourar a évoqué, vendredi dernier, lors du point de presse quotidien dédié à la présentation du bilan de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 en Algérie et dans le monde, une «légère remontée du nombre de cas touchés par le coronavirus» dans le pays.

«Nous avons relevé une légère remontée, ces derniers jours, du nombre de cas de personnes touchées par cette pandémie», a-t-il déclaré, précisant que le non-respect des mesures de prévention et de protection par les citoyens en est à l’origine.

«Cela est dû au non-respect des mesures barrières contre la propagation de ce virus, suite à la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales dans plusieurs wilayas», a indiqué le responsable. Pour lui, ce «phénomène tout à fait attendu», et que cette situation de recrudescence de la maladie a été constatée aussi dans d’autres pays comme c’est le cas en Chine, en France et en Italie».

Face à cette légère hausse, le Dr. Fourar n’écarte pas ainsi l’éventualité d’un retour au confinement pour certaines wilayas du pays touchées par ce rebond de cas de contamination, enregistré ces derniers jours.

Selon la Radio nationale, le Dr. Fourar a affirmé que «des wilayas seront reconfinées si cela est nécessaire même pour une courte période», sans toutefois donner les noms des wilayas qui seront concernées.

À rappeler que l’Algérie a enregistré, en 24 heures, 119 nouveaux cas, 118 guérisons et 14 décès, selon un bilan quotidien rendu public vendredi soir par le Dr. Fourar qui précise que le total des cas confirmés s’élève ainsi à 11 504, soit 26 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 825 alors que le nombre des patients guéris passe à 8196.

Il a aussi indiqué que 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 14.autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

S’agissant de la prise en charge des patients via le protocole thérapeutique à base Hydroxy-chloroquine, le nombre des personnes traitées s’élève à 24 603, dont 9864 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 14 739 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner et 53 patients sont actuellement en soins intensifs.

