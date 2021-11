<span style='text-decoration: underline;'>INTER RÉGIONS: APRÈS AVOIR GAGNÉ SUR TAPIS VERT FACE À L’ASBM</span>:<br><span style='color:red;'>Le FCB Télagh à la conquête de l’IRB Maghnia</span>

Pour le coup d’envoi du championnat de la troisième division, le FCB Télagh a remporté sans jouer son match face à l’ASB Maghnia car ce dernier s’est présenté à défaut de licences de joueurs.

Autre mascarade de notre football qui nous livre chaque week-end des bévues à la pelle. Le drôle ce sont les trois représentants de la wilaya de Tlemcen qui ont perdu sur tapis vert et sans jouer à l’instar de l’ICT Tlemcen contre l’OM Arzew, l’ASB Maghnia devant le FCB Télagh, et l’IRB Maghnia face à l’IS Tighennif. Les gars de Télagh vont défier cet après-midi de samedi l’autre représentant de Maghnia, l’Union locale. Un autre défi pour l’entraîneur du Feth, Fetheddine Benkabou qui a déclaré à propos de la joute d’aujourd’hui : « J’aurai souhaité gagner sur le terrain mais il faut savourer ce bon départ avant l’adversaire du jour qui est l’IRBM. J’ai confiance dans mes joueurs mais je suis désolé pour le club de Maghnia que j’ai entraîné et je garde de bons souvenirs de mes multiples passages à la ville frontalière. Quant au championnat on va le gérer match par match et soigner notre rendement. »

M. Bekkar