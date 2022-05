<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Inter Régions(Ouest): 29ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Le FCB Télagh place l’ESM en tête du classement</span>

Ce fut vraiment une avant dernière mouvementée grâce au résultat nul concédé par l’ex meneur, leWA Mostaganem.

En effet, le Widad a été accroché sur son terrain par le Feth Club de Télagh qui s’est présenté à Mostaganem sans aucune pression après avoir assuré et le maintien, et une probable troisième place au podium. Contre toute attente donc, les gars de Télagh ont joué le jeu pour défendre l’éthique sportive et ont réussi à obliger le WAM local au partage de points. Un nul de zéro partout arrange les affaires du rival, l’ES Mostaganem auteur d’une victoire à l’extérieur par trois buts à un face à l’équipe locale de Maghnia, l’IRBM. Un succès qui permet à l’ESM de se hisser en pole position, devançant pour la première fois son voisin du WA Mostaganem par deux points d’avance. Ce qui favorise les ‘pécheurs’ de l’ESM pour l’accession en deuxième division. A noter que le match WAM-FCBT a connu plusieurs scènes de violence de la part de l’équipe locale envers les officiels et surtout les joueurs du FCBT, donnant une mauvaise image du sport roi.

B. Didéne