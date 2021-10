Le fléau des retards et des inepties

Le complexe sportif de Belgaid est inscrit au premier rang des priorités des pouvoirs publics car Oran doit organiser les jeux méditerranéens dans à peine huit mois. On sait que de grands retards ont été enregistrés dans la réalisation de ce grand projet dont les travaux durent depuis plusieurs années. Et selon les «mauvaises langues» locales, les visites hebdomadaires du premier responsable local voulant lui-même suivre de près l’avancement réel des travaux, illustrent s’il le fallait les failles et les paradoxes d’un système de gestion des grands projets bien éloigné des normes élémentaires de rigueur et de professionnalisme devant être depuis longtemps respectées. Pourquoi, se demandent des citoyens anonymes, avoir attendu toutes ces années avant d’aller exiger de l’entreprise chinoise le renforcement du chantier avec 300 ouvriers travaillant en 3 brigades et l’installation d’ un réseau d’éclairage pour le travail de nuit ? Pourquoi ne pas avoir répondu rapidement aux doléances financières de l’entreprise chinoise et à la situation des entreprises sous-traitantes en grande difficulté ? Lors de sa dernière visite sur le site, le wali Said Sayoud a insisté pour finaliser les travaux de la structure métallique de la salle omnisport et du chantier du centre nautique, la reprise des travaux des gradins et de la plate-forme des bassins du centre nautique ainsi que l’installation du réseau de climatisation et d’électricité. Et rendez-vous est pris chaque semaine afin de vérifier si toutes les instructions sont respectées. Mais selon des observateurs crédibles, on peut légitimement se demander si les huit mois qui restent avant le début des compétitions seront suffisants pour finaliser tous les travaux restants à réaliser? Un projet qui traîne depuis déja plus de 10 ans, alors que sous d’autres cieux la même infrastructure d’envergure a été achevée en trois ans. Les J.M, initialement prévus en Juin 2021 ont été reportés à 2022. Un délai supplémentaire d’un an qui n’a pas été mis à profit pour rattraper quelque peu les retards cumulés. Le complexe sportif d’Oran, comme bien d’autres grands projets urbains, n’a pas lui aussi échappé au fléau des retards et des inepties qui rongent la ville depuis des décennies..

S.Benali