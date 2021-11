<span style='text-decoration: underline;'>ELECTIONS LOCALES À AÏN EL TÜRCK</span>:<br><span style='color:red;'>Le FLN et le RND dans le doute, El Moustaqbal seul partant</span>

D’ici jeudi prochain, soit la date ultime fixée par l’ANIE, l’Autorité nationale indépendante des élections, pour rendre son verdict final concernant la validation ou le rejet des listes électorales des partis politiques ayant déposé un recours en prévision de leur participation au scrutin du 27 novembre 2021, les deux formations standard du FLN et du RND à Aïn El Türck, sont dans le doute.

Seul, le parti d’El Mostaqbal tient pour l’heure son ticket de participation. L’hypothèse d’une représentativité de ces deux formations dans la nouvelle assemblée communale semble définitivement s’éloigner après un premier rejet de leurs listes électives. De l’avis d’observateurs locaux de la scène politique, les recours introduits par les directions locales des deux partis politiques auprès de l’instance des élections, auraient peu de chance d’aboutir. Cela reste toujours un avis, rétorqueront-ils, puisque ce jeudi, la question sera définitivement tranchée.

Pour les partisans et militants de ces deux formations, tout comme pour les transfuges, c’est la douche froide. Dans les QG de campagne des deux partis politiques, la ferveur des premiers jours est retombée à son niveau le plus bas. Le coup d’arrêt est violemment ressenti.

Pour preuve, aucune campagne électorale n’a été menée sur le terrain, signe d’un désarroi certain dans les deux camps que rien ne prédestinait à un tel sort.

De tout temps, le FLN et le RND se sont partagé successivement la gestion de l’assemblée communale d’Aïn El Türck, avec une forte propension de l’ancien parti unique, notamment lors de la dernière mandature, où ce parti était majoritaire absolu avec 17 sièges sur 19.

Si maintenant, le scénario de la mise à l’écart de ces deux formations standard venait à se vérifier, l’os restera longtemps à travers la gorge pour leurs militants, rejoints par de nouvelles figures locales et de quelques opportunistes, abusés par leur esprit calculateur.

D’autant plus que les listes du FLN et du RND, ont été validées dans les communes de Bousfer, El Ançor et Mers El Kébir. Pour sa part, l’électorat à Aïn El Türck, excepté les partisans fidèles du FLN et du RND, ne se dit pas surpris de cette nouvelle.

Une grande partie estime qu’il est temps et opportun que la gouvernance de l’APC soit placée entre les mains de nouvelles figures, moins caciques et beaucoup plus soucieuses des affaires citoyennes, pour peu que leur soient attribués plus de prérogatives et de moyens pour mener à bien leur mission. µ

Il faut tout de même souligner qu’avec un budget de fonctionnement dérisoire et un portefeuille fiscal squelettique, la commune d’Aïn El Türck n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Pour les observateurs locaux, il est impératif de redéfinir la stratégie de développement économique du chef-lieu et par delà, son statut administratif. Quoiqu’il en soit, et outre le caractère inédit de ces élections locales qui se tiendront à Aïn El Türck, l’assemblée communale d’Aïn El Türck aura une couleur politique inédite elle aussi, du fait que la formation d’El Moustaqbal, sera sans concurrent dans la course finale au sacre final.

Karim Bennacef