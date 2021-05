<span style='text-decoration: underline;'>Le secrétaire général du FLN, Abou El-Fadl Baadji </span>:<br><span style='color:red;'>Le FLN refuse de jouer les seconds rôles</span>

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadl Baadji, a déclaré, lundi à Beni-Slimane (est de Médéa), que sa formation politique refusait de jouer les seconds rôles et comptait «maintenir sa position de première force politique du pays».

S’exprimant à l’occasion d’un meeting populaire organisé à la salle omnisports «Zebiche Messaoud», à Beni-Slimane, au cinquième jour de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, le SG du FLN, a affirmé que le parti «n’acceptera pas de concéder sa place sur l’échiquier politique et refus(ait) d’occuper les lignes arrières et de renoncer à son leadership», ajoutant que le parti allait «maintenir sa position en tant que première force politique du pays». «Notre participation aux législatives du 12 juin est l’occasion de préserver la place du parti, car, il est le pilier de l’édifice politique», a soutenu Abou El-Fadl Baadji devant les cadres et militants du parti, en martelant que sa formation politique restera toujours le «protecteur du temple de la République». Le FLN s’emploiera, à travers sa participation à ces joutes électorales, à «réussir le rendez-vous du 12 juin et participer, une fois assuré de la victoire, à l’édification de nouvelles institutions, émanant directement de la volonté populaire», a indiqué Baadji. «La dynamique insufflée au parti par la nouvelle direction renforce les chances du FLN d’obtenir de meilleurs résultats lors du prochain scrutin et de s’imposer, de nouveau, sur la scène politique nationale», a-t-il soutenu.