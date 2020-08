<span style='text-decoration: underline;'>Motrani Azzedine (entraineur des jeunes)</span>:<br><span style='color:red;'>Le football et l’art culinaire, un savoir faire mal récompensé</span>

Motrani Azzedine semble décontenancé par les soubresauts du jeu à onze, lui qui a tout donné pour percer dans le giron du football.

Mal lui en prit, il sera toujours à la recherche de sa voie qui est celle de trouver une issue à son chômage endémique qui pour le moment, l’envoie vers des sentiers escarpés qui à perte de vue, semble prendre le dessus. Motrani qui a fait ses débuts dans le domaine footballistique à la JS Felaoucen en jouant à un poste de prédilection pendant deux saisons (2003 et 2004), saura plus tard se convertir déjà en driver des jeunes catégories et prendre une option pour un devenir qui semblait lui ouvrir toutes les portes d’un coaching des plus élaborés , lui qui prendra son bâton de pèlerin pour atterrir du coté de MSO présidé par l’ancien joueur du MCO, en l’occurrence, Medjahed Senouci. En qualité d’entraineur bénévole, Motrani dans sa nouvelle casaque d’entraineur, prendra sous son aile les bambins des U/9 et U/11 durant les saisons 2011-2012 et 2013, un bail qui lui permit de fourbir ses armes dans le coaching des jeunes pousses avant de sauter le verrou pour prendre le relais vers d’autres associations de football d’entreprise comme l’ASK , APC , CSD et autres . Il aura aussi un autre sacerdoce à son arc en misant sur le volet de la gestion d’entreprise dont il sera couronné d’un diplôme. Insatiable, il fera aussi du secourisme avec à la clé, un diplôme de reconnaissance qui à coup sûr, lui donnera beaucoup de satisfaction sachant aussi qu’il a prêté son concours dans l’art culinaire en s’entichant par la suite d’un diplôme de cuisinier tout en peaufinant ses atouts comme aide cuisinier pendant une période de 5 mois au sein de

l’aviation militaire de Tafraoui. Sans oublier le magasinier qu’il fut dans une entreprise privée en pièces détachées. Un fureteur, doublé de bosseur invétéré sans oublier la belle et riche expérience dans le domaine du boulot qui pour l’instant, demeure inextricablement clos. Lui qui a la charge d’une famille nombreuse. Espérons que les bonnes volontés seront toutes ouïes afin d’aider notre inusable sportif à retrouver le chemin débouchant sur une voie royale et surtout retrouver un sourire qu’il a perdu depuis des lustres tant toutes ses motivations et autres demandes sont restées lettres mortes.

A.Remas